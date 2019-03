Forcadell i Bassa desconeixien l'èxit de la manifestació de Madrid per la «desinformació» a Soto del Real

No tinc temps de perdre el temps! Surto d’Alcalameco de veure la @ForcadellCarme i la @dolorsbassac . Desconeixien l’èxit de la manifestació gràcies, com sempre, al poble! Estaven desinformades pel control del poder mediàtic. Per això, també, vull un faristol a Madrid 💪 #28Abril — montse bassa (@BassaMontse) 18 de marzo de 2019

La candidata d'ERC a Girona pel 28-A, Montse Bassa, s'ha mostrat "indignada" després de visitar la seva germana i exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó d'Alcalá-Meco. Poc després de sortir del centre penitenciari madrileny, Bassa ha denunciat que "la Dolors i la Carme desconeixien l'èxit de la manifestació de dissabte a Madrid".La candidata ha afegit que l'exconsellera i l'expresidenta del Parlament "estan desinformades pel control d'accés a la informació que pateixen a la presó". Un cop ha parlat amb elles, Montse Bassa els ha fet saber que "van ser 120.000 persones a Madrid", i "s'han mostrat molt il·lusionades". Un cop més, segons Bassa, "m'han demanat que continuem lluitant i que no ens resignem".Davant d'això, la cap de llista d'ERC per Girona ha afirmat que "per situacions com aquestes, cada dia tinc més ganes de denunciar la repressió, lluitar pels interessos dels gironins i gironines i treballar per la independència de Catalunya des d'un faristol al Congrés dels Diputats". "No ens faran callar", ha afegit. Montse Bassa va ser escollida candidata d'ERC per Girona el 28-A durant el congrés regional que els republicans van celebrar el passat 9 de març a Sarrià de Ter (Girona).

