El Suprem tanca el març amb el testimoni d'una trentena de guàrdies civils

El Tribunal Suprem centrarà les dues últimes setmanes de març a escoltar el testimoni de 34 agents de la Guàrdia Civil que van acudir a Catalunya durant la tardor del 2017 per impedir el referèndum. Demanats per la Fiscalia, els funcionaris de l'institut armat explicaran el seu punt de vista sobre les càrregues en desenes de col·legis electorals que van derivar, segons les xifres oficials de la Generalitat, en un miler de ferits. El ministeri públic espera que el testimoni dels agents serveixi per afermar el relat de presumpta violència per part dels votants que hi va haver durant el referèndum.El reguitzell de guàrdies civils només s'interromprà els dies 27 i 28 de març. El dia 27 estan previstes dues compareixences per videoconferència. La primera és la de Felix von Grundberg, exdiputat socialdemòcrata que va acudir a Catalunya per l'1-O i que va visitar els presos polítics a Lledoners. La segona és la de Manon Masse, diputada independentista del Québec. Tots dos han estat demanats per la defensa de Jordi Cuixart per la seva qualitat d'observadors del referèndum,L'endemà, dia 28, s'encarregaran de testificar cinc mossos d'esquadra. La clau d'aquesta setmana ha estat la declaració de Josep Lluís Trapero, major del cos i excap de la policia catalana, que va descarregar tota la responsabilitat de l'1-O en el Govern , va acusar l'executiu de "confondre" la ciutadania amb el paper dels Mossos i va revelar un pla per detenir Carles Puigdemont i el seu executiu amb la vista posada en la declaració de la independència. De moment, el testimoni més rellevant del judici.La intenció del tribunal que presideix Manuel Marchena era la d'acabar el judici el 12 d'abril, però encara que el ritme de compareixences sigui elevat és complicat que hi arribi a temps. Encara queden testimonis per agendar -malgrat que els políticament més rellevants ja han passat- i tota la part de les proves documentals, en la qual les defenses aspiren a ensenyar tots els vídeos que de moment Marchena ha anat frenant. El calendari, per tant, farà coincidir en el temps el judici amb la campanya electoral del 28-A.

