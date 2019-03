El govern de Colau s'anticipa a la reprovació pel Pla de Barris defensant-ne la gestió

El govern municipal de Barcelona assegura que ha executat el 67% del pressupost del Pla de Barris i preveu que a finals del 2019 el percentatge s'enfilarà fins al 76%. L'oposició, però, manté un relat completament diferent i el PDECat, Ciutadans, ERC, PSC i PP han forçat per aquest dimarts un ple extraordinari amb un únic punt: reprovar la gestió que l'executiu d'Ada Colau ha fet del Pla de Barris.Tots els grups de l'oposició menys la CUP parlen de "manca d’execució" i "manca de transparència" del govern amb el pla d'inversions als barris socioeconòmicament més desafavorits. També exigiran a l'executiu local que informi el ple de totes aquelles inversions que es troben finalitzades, les que han estat "retallades o reprogramades", i de quin és el grau d’execució de cada projecte i en quina fase es troba. Tot plegat, després que el PSC acusés Colau d'haver desplegat només el 6% del pla.En una trobada amb mitjans la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, s'ha avançat a les peticions de l'oposició i ha assegurat que els anys 2017 i 2018 es va executar el 100% de les inversions del pla previstes pels dos anys. Sanz ha acusat els socialistes de fer una "estratègia electoralista".Segons les xifres del govern, durant el 2017 i el 2018 es van gastar 46 milions d'euros, que representen un 31% del total del pressupost a investir fins al 2020. Això, sumat als 67,8 milions que el govern preveu haver invertit enguany i als 36 milions que està previst executar el 2020 haurien de permetre arribar a la xifra de 150 milions d'euros programada el 2016, l'any d'inici del pla.Els projectes es van començar a impulsar el 2017 i segons l'Ajuntament des d'aleshores s'han fet 610 accions, la majoria emmarcades en el capítol que el govern municipal ha batejat amb el nom de "drets socials". També se n'han desenvolupat en matèria d'educació, activitat econòmica i ecologia urbana. Segons l'executiu de Colau, fins ara s'han dut a terme 256 accions més respecte de les previstes fa tres anys.Els barris del Bon Pastor, Baró de Viver, el Besòs, el Maresme, el Raval Sud i el Gòtic Sud són els que més s'han beneficiat de les inversions del Pla de Barris.També s'han fet 73 obres, el 27% de les quals estan acabades, el 36% en marxa i el 37% està previst que comencin abans del juny.Aquest dimarts el ple tirarà endavant amb els vots de tots els grups menys Barcelona en Comú i la CUP una nova reprovació del govern municipal. Serà la sisena a la qual l'oposició ha sotmès Colau i el seu govern des de l'inici del mandat.La darrera va ser el 25 de gener, en aquella ocasió per les polítiques de l'Ajuntament en matèria de seguretat. Abans, els motius havien estat l'acció municipal en la seva globalitat,la gestió del districte de Ciutat Vella, la gestió econòmica de l'Ajuntament i la venda ambulant a la ciutat.El ple extraordinari d'aquest dimarts, a només dos mesos de les eleccions municipals, tornarà a tenir un marcat to de precampanya. Sigui com sigui, Colau o qui la substitueixi a l'alcaldia tindrà el repte d'aconseguir el percentatge més alt possible d'execució de les inversions del Pla de Barris abans que acabi el 2020.

