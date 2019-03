Revelen un cas d'abusos sexuals en una antiga escola dels Caputxins de fa més de 60 anys

Un home de 77 anys ha revelat un cas de presumptes abusos sexuals en un antic col·legi dels Caputxins a Barcelona per part del director en els anys 50, i el provincial dels Caputxins de Catalunya i Balears, frare Eduard Rey, ha mostrat la seva condemna i vergonya pels fets. L'home, que assegura haver patit abusos sexuals durant quatre anys a Nostra Senyora de Pompeia -ja desaparegut- per part de frare Josep Maria de Vera, ha assegurat que no havia "pogut explicar això a ningú", segons ha informat aquest dilluns TV3.En un comunicat, Rey ha assegurat: "Encara que sigui un cas de fa 70 anys i d'una escola que va tancar fa 50, ens deixa avergonyits i dolguts saber que un frare havia fet coses d'aquesta envergadura". Ha afirmat que no queda cap frare dels que estaven a la comunitat caputxina en aquell moment i que pugui explicar una versió dels fets, i que a escala de comunitat "no s'havia transmès cap record dels fets que s'atribueixen" al frare i a l'escola.El provincial ha remarcat que el que explica la víctima quadra amb les poques dades que es disposen de quan va deixar de ser director i va ser traslladat a Tarragona el 1957, però que "les deliberacions prèvies o les raons del trasllat" no les tenen per escrit ni queda cap dels frares que van participar en la decisió. Els caputxins s'han compromès a esbrinar tot el possible al voltant d'aquest cas, i han fet una crida per a qui tingui més informació sobre l'antic director de l'escola.El provincial ha ressaltat el compromís actual dels caputxins amb la protecció de la infància, que disposen d'un protocol de protecció de menors: "Quan uns pares ens confien els seus fills, ni que sigui per una hora de catequesi, l'hem de viure com una cosa sagrada".

