Recurs de Cs contra la cobertura de TV3 de la manifestació independentista a Madrid

Ciutadans ha interposat aquest dilluns un recurs davant la Junta Electoral Central de Barcelona contra la cobertura dels mitjans de la CCMA de la manifestació independentista d'aquest dissabte a Madrid . La formació liderada per Albert Rivera ha acusat TV3 de "falta de neutralitat" per haver realitzat en campanya electoral una cobertura especial informativa "exclusiva" i "excloent" d'una manifestació convocada per associacions que s'identifiquen amb formacions que concorren al 28-A, en relació a JxCat i ERC.En aquest sentit, Cs sosté que la retransmissió dona un espai per "replicar" i "difondre" el missatge electoral dels dos partits. Per això, Cs vol que la JEC estableixi "mesures compensatòries informatives" en condicions "objectivament comparables" a favor de les candidatures "perjudicades", com Cs.En l'escrit que s'ha presentat a la Junta Electoral Central de Barcelona, Cs al·lega que durant la marxa es van utilitzar missatges "idèntics" que els llençats per JxCat i ERC i que la finalitat dels convocants era donar suport i demanar la llibertat dels polítics presos per l'1-O "que en alguns casos han estat anunciats com a candidats el 28-A o el 26-M". També lamenten que s'utilitzin els mitjans públics com una "caixa de ressonància de les candidatures independentistes" en emetre continguts relacionats amb l'acte reivindicatiu als informatius del migdia i vespre i al programa Preguntes Freqüents.Per tot plegat constaten que l'actuació dels mitjans de la CCMA ha "desbordat" la finalitat informativa en la difusió d'un acte "clarament identificable" amb unes candidatures concurrents al 28-A i que les ha "afavorit electoralment en detriment a la resta". Per això, a més de requerir mesures compensatòries, insten la JEC a declarar que els mitjans de la CCMA "han vulnerat la obligació que han de respectar en la programació durant el període electoral, el pluralisme polític i social així com la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa.També volen que es reclami als òrgans de direcció de la CCMA que adoptin les mesures "necessàries" perquè els mitjans no tornin a "incórrer en la falta de neutralitat denunciada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor