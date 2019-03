FOTO Aquest és el primer pòster de la nova pel·lícula de Tarantino amb DiCaprio i Brad Pitt

La nova (i molt esperada) pel·lícula de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, ja té el seu primer pòster. Després de l'expectació generada a partir del rodatge, amb Brad Pitt i Leonardo DiCaprio com a principals protagonistes, el mateix actor i guanyador de l'Oscar per The Revenant, ha publicat al seu compte oficial de Twitter la imatge més esperada.El nou film del premiat i icònic director de cinema girarà entorn al món de Hollywood dels anys 60, de la indústria, dels canvis d'estil que viuen els vells actors i d'una estrella que viu al costat de la mansió de Sharon Tate, actriu i model que acaba sent acatada pels assassins en sèrie comandats per Charles Manson.L'estrena de la pel·lícula però, encara haurà d'esperar, i s'estrenarà el juliol de 2019, ara per ara sense data concreta.

