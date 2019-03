​Les problemàtiques de l'avellana del Baix Camp i dels cítrics de l'Ebre es fan sentir a la UE

L'avellana del Baix Camp, l'oli de la DOP Siurana i els cítrics de les Terres de l'Ebre s'han fet un lloc aquest dilluns al Parlament Europeu. Una delegació d'alcaldes i alcaldables republicans s'han desplaçat fins a Brussel·les fer arribar les seves reivindicacions entorn de tres cultius molt arrelats al territori que es mantenen en una situació crítica.La principal demanda gira al voltant de la regionalització de la futura Política Agrària Comuna (PAC) 2021-2027, que just s'està debatent a la UE i que preveu una retallada del 5%. Els alcaldes han volgut traslladar a Europa la necessitat que protegeixi aquests cultius i que les polítiques agràries es decideixin a nivell territorial i no depenguin de l'Estat.La comitiva ha aprofitat per mantenir una trobada amb la delegada del Govern davant la UE, Meritxell Serret.

