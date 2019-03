La jutge Martínez Peralta, flagell del sobiranisme a Manresa

doncs res tu, ens hi posem?

Prevaricant per amor a Espanya. Patriotisme constucional. Que no protesti però si acaba rebent en pròpia carn tot allò que considera no delictiu. Perquè una cosa és ser pacífic i l'altre ensenyar l'altra galta quan el personatge s'hi recrea. Amb què comencem?