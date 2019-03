La jutge considera que els setze ferits de l'1-O a Castellgalí no es van deure a un «excés policial»

La magistrada del jutjat d'Instrucció 2 de Manresa Maria Teresa Rodríguez Peralta ha decidit arxivar la causa de l'1-O a Castellgalí (Bages). En la resolució, la jutge dictamina que no hi va haver "excés policial" durant l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil a l'escola del municipi, on van resultar ferides 16 persones.La magistrada ja va declinar realitzar noves diligències en aquesta causa, sol·licitades per la defensa dels ferits, així com allargar la fase d'instrucció, tal com havia demanat el Ministeri Fiscal. La defensa ha confirmat aque presentarà recurs d'apel·lació contra aquest arxivament.La jutge apel·la al fet que per llei l'autoritat està autoritzada a fer ús de la força per complir amb les seves funcions sempre que sigui necessari i sigui "proporcional" a la situació a la qual s'enfronta. Diu en la interlocutòria que els manifestants volien impedir l'accés dels agents a l'escola amb una actitud "passiva intencional de caràcter obstructiu", el que va determinar que els agents "es veiessin obligats a actuar".Per aquesta raó, afegeix, l'actuació dels policies va ser "compatible amb l'ús de la força mínima imprescindible de qui s'enfronta a les forces de l'ordre públic en un moment de tensió". Durant els incidents a Castellgalí, un total de 16 persones van resultar ferides.En aquesta mateixa causa, la magistrada ja va rebutjar la petició de la defensa d'identificar els agents de la Guàrdia Civil que van actuar i la del ministeri fiscal de qualificar el procés de "complex" i, per tant, prorrogar la fase d'instrucció més enllà dels sis mesos que pot durar per llei. Totes dues negatives es van recórrer a l'Audiència de Barcelona, que va desestimar els recursos, com també va descartar que es produís un "ús abusiu de la força" de la Guàrdia Civil.L'Audiència, en canvi, sí que ha obligat a fer marxa enrere a la magistrada de Manresa en la investigació per les càrregues policials a Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa. Ha obligat a citar com a investigats tres guàrdies civils que van actuar l'1-O a Fonollosa, per haver emmanillat sense motiu un veí de Fonollosa; i al cap de l'operatiu policial a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, en considerar que sí es va produir un "excés de l'actuació policial".La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa, Maria Teresa Rodríguez Peralta, s'està especialitzant els darrers mesos a resoldre en el mateix sentit totes les causes en que una de les parts implicades és de perfil sobiranista, sempre en contra d'aquesta. I no només està passant en les causes que es refereixen a les actuacions judicials de l'1 d'octubre de 2017 -quan es trobava de guàrdia- sinó també en d'altres causes que li han arribat sense tenir cap relació amb el referèndum.

