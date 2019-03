Arrenquen els nous senyals de «Pareu» instal·lats a Torrelameu

Els senyals de "Pareu" que han estat instal·lats aquest mes de març al municipi de Torrelameu, a la Noguera, han estat arrencats.Els Mossos d’Esquadra han identificat una quinzena de persones com a responsables d'aquests fets i d'arrencar també llaços grocs i estelades. L'alcalde de la localitat, Carles Comes, ha apuntat que presentarà denúncia per aquest acte vandàlic.L'alcalde del municipi, Carles Comes, d'ERC, diu que l'objectiu és ''normalitzar'' el català en un senyal com aquest que arreu del món està escrit en 22 llengües diferents. De moment se n'han canviat quatre però en el proper any i mig és vol fer amb els 27 que hi ha a tot el poble així com també repintar la senyalització horitzontal dels carrers.Torrelameu espera que altres poblacions dels Països Catalans se sumin a la iniciativa i facin el canvi. Carles Comes ha explicat que de la mateixa manera que a Canadà els senyals de Stop estan escrits en anglès, francès i llengua indígena, o que a la Xina estan en xinès, a Israel hi ha una mà oberta dibuixada o a països de Llatinoamèrica hi posa "Paren" o "Alto", a Torrelameu han decidit que hi hauria de posar "Pareu", una expressió ''molt lleidatana'' que permet catalanitzar aquesta indicació per als conductors.

