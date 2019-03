Felip VI torna a esquiar a Baqueira després de quatre anys

El rei d'Espanya, Felip VI, ha passat el cap de setmana esquiant a l'estació de Baqueira Beret. La presència del monarca, que ha baixat per les pistes acompanyat d'amics i familiars, ha despertat interès a la zona.El Borbó s'ha fet fotografies amb diversos cambrers d'un dels restaurants ubicats a l'estació, on ha dinat després de fer diverses baixades per les pistes. L'últim cop que Felip VI va esquiar a Baqueira va ser l'any 2015.El "retorn" l'ha fet, però, sense les seves dues filles ni la reina Letizia, que mai no ha estat amant de l'esquí i que té altres aficions. Felip VI ha passat el cap de setmana allotjat a La Pleta, una luxosa casa ubicada en un dels indrets més exclusius de Baqueira i que està sempre a disposició de la família reial des de l'any 1984.

