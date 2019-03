L'Ajuntament de Barcelona porta per primera vegada a la Fiscalia un cas d'assetjament immobiliari

Per primera vegada l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un cas d'assetjament immobiliari a la ciutat. La denunciada és la propietat del número 92 del carrer Floridablanca, al districte de l'Eixample, després que el consistori hagi resolt el primer procediment desenvolupat per la via administrativa, hagi multat amb 90.001 euros -la mínima sanció contemplada per llei- la propietat de l'immoble, i consideri que hi ha indicis d'assetjament.L'Ajuntament va tenir constància del conflicte a través d'una denúncia de la veïna afectada, amb el suport del Sindicat de Llogaters.La denúncia argumenta que la propietat de l'immoble ha omès la seva obligació de conservar la finca. Entre altres aspectes, destaca la manca de manteniment dels baixants fecals i la no renovació de canonades de plom amb una concentració superior a la permesa per normativa. També es denuncia la manca de conservació de l’habitatge.A més, la propietat ha incomplert les ordres de conservació de la finca emeses pel Districte de l’Eixample prèviament a la incoació de l’expedient.L'Ajuntament ha comunicat que actualment treballa en 14 casos d'assetjament immobiliari que afecten 22 habitatges. A banda, s'han arxivat sis expedients pel desistiment dels denunciants.La Llei del dret a l'habitatge permet als ajuntaments obrir expedients per assetjament immobiliari, i aquest procés pot desencadenar-se per diversos motius. Per exemple, per la negativa dels propietaris a cobrar el lloguer, per l'augment del preu fora de contracte o de la normativa d'arrendaments urbans, pel deteriorament de l'immoble o per interrompre el subministrament de llum. Si es comprova que hi ha hagut assetjament, el consistori pot imposar sancions que van dels 90.001 als 900.000 euros.

