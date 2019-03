ERC reivindica la coalició amb Sobiranistes per fer més forta la «muralla antifeixista» del 28-A

Gabriel Rufián: "No acceptarem aquest marc mental trampós. La pregunta és quin Pedro Sánchez ens trobarem"

ERC i Sobiranistes han presentat ja formalment la seva coalició per a les eleccions generals del 28 d'abril, una candidatura encapçalada per Oriol Junqueras. El número dos de la llista, Gabriel Rufián, ha reivindicat que es tracta d'una aliança que va "més enllà" de les sigles dels republicans i que neix amb vocació de ser una "muralla antifeixista". Els republicans ja han avançat que es persegueix una aliança global amb Sobiranistes que tingui visibilitat en l'escenari europeu i municipal. De fet, Ernest Maragall negocia fer tàndem a Barcelona amb Elisenda Alamany.La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha argumentat que ERC pretén "enfortir" el projecte republicà, defensar el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió i acabar amb el règim del 78. Per això, ha dit, cal una aliança "diversa, plural i transversal", motiu pel qual s'ha forjat un pacte amb Sobiranistes que suposarà la incorporació de Joan Josep Nuet en el quart lloc de la candidatura, així com altres membres d'aquest espai en altres posicions. Es tracta, ha dit Vilalta, d'"assemblar-se" a la societat i de seguir sent "porta d'entrada" de nous independentistes."Com més forta sigui ERC al Congrés, més forts serem davant del feixisme", ha insistit Rufián, que ha reivindicat el paper fet pels republicans a Madrid durant aquesta legislatura malgrat ser un grup minoritari. "Hem estat oposició real i hem posat i tret governs. I, si fa falta, ho tornarem a fer", ha sentenciat. També ha recordat com han donat suport a totes les iniciatives socials -"poques"- del PSOE i de Podem i que l'únic que han demanat és una "reciprocitat" que no ha arribat. "Uns perquè no poden i altres perquè no volen per simple covardia", ha etzibat.Rufián, però, sí que ha volgut subratllat que ERC no acceptarà "el xantatge del mal menor" segons el qual és millor Pedro Sánchez com a president que qualsevol de les alternatives de la dreta. "No acceptarem aquest marc mental trampós. La pregunta és quin Pedro Sánchez ens trobarem, si el que va rebre l'Aquarius o el que segresta l'Open Arms; si el de Lastra o el de Borrell", ha sentenciat.La incorporació de Nuet com a número quatre, implicarà que el líder d'EUiA renunciarà a l'escó del Parlament i marxarà tant del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem com del consell nacional del partit . Nuet ha argumentat que el seu pas és fruit d'un debat "col·lectiu" i no una decisió personal, com assenyalen des de Catalunya en Comú, que l'acusa de "trànsfuga" i que divendres passat va anunciar la seva expulsió. Just aquest dilluns, el portaveu Joan Mena ha demanat al dirigent que deixés l'escó. L'encara líder d'EUiA ha defensat que el que està fent és actuar amb "coherència" i que ell no s'allunyarà de les idees fundacionals dels comuns per defensar la República Catalana, el procés constituent i la ruptura amb el règim del 78.Preguntada per les conseqüències que pot tenir en la relació amb els comuns l'aliança amb Sobiranistes, Vilalta s'ha limitat a dir que "sumant" és com s'enforteixen els projectes.

