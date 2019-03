Nuet deixa l'escó del Parlament i marxa dels comuns

La imatge parlava per si sola: Joan Josep Nuet envoltat de dirigents d'ERC i un faristol amb els logos de la coalició dels republicans amb Sobiranistes per a les eleccions del 28 d'abril impresos. L'únic processat no independentista en la causa de l'1-O ha confirmat que serà el número quatre de la candidatura encapçalada per Oriol Junqueras i que, en conseqüència, demà deixarà l'escó al Parlament i abandonarà tant el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem com el càrrec al consell nacional del partit. En els propers dies comunicarà també el calendari per actuar amb conseqüència dins d'EUiA, partit que lidera.Nuet ha argumentat que el seu pas és fruit d'un debat "col·lectiu" i no una decisió personal, com assenyalen des de Catalunya en Comú, que l'acusa de "trànsfuga" i que divendres passat va anunciar la seva expulsió. Just aquest dilluns, el portaveu Joan Mena havia demanat al dirigent que deixés l'escó. L'encara líder d'EUiA ha argumentat que el que està fent és actuar amb "coherència" i que ell no s'allunyarà de les idees fundacionals dels comuns per defensar la República Catalana, el procés constituent i la ruptura amb el règim del 78.Encara que l'hagin titllat de "trànsfuga", Nuet ha assegurat que ell sera "molt respectuós" amb l'espai dels comuns, però que està satisfet d'haver teixit l'aliança amb ERC. Respon, ha dit, a la situació excepcional que s'estigui celebrant un "judici a la democràcia" amb una sentència que "pot canviar de dalt a baix la política catalana", fet que aboca a fer "coses diferents". La coalició entre els republicans i ERC, ha dit, és ja una "primera resposta democràtica".Nuet també ha argumentat que cal unitat republicana per fer front a "l'aliança reaccionària" i avançar cap a una República Catalana "social i democràtica".Si bé la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha reivindicat que els republicans volen seguir sent "la porta d'entrada" de nous independentistes, Nuet ha insistit que hi és per treballar per la República Catalana. A més de Nuet, s'incorporarà per Sobiranistes en el número deu de la candidatura a Barcelona Adelina Escandell, presidenta de la Fundació Alternativa.

