Deu sancions en cinc anys per la llei contra l'homofòbia: «No és seriós»

Fins al dia d'avui, i segons dades de l' Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) de Catalunya , la Generalitat ha imposat deu sancions emmarcades en la llei contra l'homofòbia, aprovada el 2014, el que des de l'entitat consideren una xifra "molt insuficient" i "poc seriosa". Sis d'aquestes denúncies han tingut lloc aquest 2019, i en total, l'Àrea per la Igualtat de tracte i no discriminació de persones LGBTI de la Generalitat ha rebut des del 2014 unes 448 incidències ( 35 d'elles, aquest any ).Segons fonts de l'OCH consultades per, l'àrea LGBTI de la Generalitat "hauria d'abordar de forma integral l'homofòbia, i no amb Serveis d'Atenció Integrals (SAI) LGTBI que no operen les 24 h i que no compten amb personal format per a dur a terme la seva funció". Per aquests motiu, l'entitat exigeix un règim sancionador i la destitució de les responsables de l’àrea LGTBI, que depèn de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família."Al Centre LGBTI de Barcelona s'hi dirigeix tothom perquè és el centre de referència, en canvi als SAI que posa a disposició el Govern no hi van perquè ni estan distribuïts per tot el territori ni compten amb els professionals titulats i especialistes en tots els àmbits, sinó que són voluntaris", critiquen."És cert que la part sancionadora recollida a la Llei 11/2014 és pobra", reconeix ala directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata. Matisa, però que "és una llei que, per exemple, ha permès a Catalunya ser l'única comunitat autònoma que ha sancionat l'autobús d'HazteOir per trànsfob". Es podria fer més feina? Tant la conselleria com l'OCH coincideixen que sí, de fet la primera reconeix que la llei és millorable però que és un gran pas.Mata coincideix que les multes són baixes, i afegeix que aquest dimecres al Parlament es debatrà la totalitat del projecte de llei del Govern per a la igualtat del tracte i la no discriminació, que pretén agrupar en una sola norma la lluita contra qualsevol discriminació per raó de sexe, religió, origen racial o altres condicions socials o personals, i preveu infraccions i sancions."Les entitats que formen part del Consell Nacional LGTBI fan arribar les incidències a la Generalitat, però no totes acaben en sancions", explica Mata. L'àrea LGTBI només pot fer instruccions administratives, ja que les incidències relacionades amb àmbits laborals recauen a Inspecció de Treball i les que són delictes d'odi són de tipus penal, per tant, corresponen a Mossos d'Esquadra i jutjats.Mata lamenta que moltes de les incidències que arriben a l'àrea LGTBI no progressin "a vegades per falta de testimonis, de proves, de personacions, o perquè simplement les persones implicades el que precisen és una mediació, no imposar una multa". Entre 2014 i 2018, l'OCH va registrar 413 incidències , i l'àrea LGTBI "només en va sancionar quatre i va interposar només dues advertències", expliquen des de l'entitat.D'acord amb el conveni entre l'OCH i la conselleria de Treball, Afers Socials i Família, l'entitat ha de fer constar les incidències que rep al Govern. Un cop notificades, l'àrea LGTBI s'encarrega de derivar-les en funció de l'àmbit pertinent (laboral o penal en cas que no sigui competència seva). Actualment l'observatori té caducat el conveni des del 31 de desembre del 2018, però la conselleria ja ha notificat l'entitat que el firmarà."L'atenció ha de ser continuada i l'ha de fer gent que s'hi dediqui: advocats, psicòlegs, educadors socials...", afirmen des de l'OCH. Per aquest motiu han demanat al conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, la creació d'una taula de treball entre entitats i administracions per abordar aquestes demandes. Per ara, la conselleria ho veu amb bons ulls i ha accedit a convocar-la, fet que l'entitat celebra i confia que serveixi per prendre noves mesures.Des de l'OCH prenen com a referència Madrid, ciutat que disposa de centres 24 d'atenció al col·lectiu LGTBI així com una aplicació mòbil també disponible i campanyes sensibilitzadores al metro. Davant del que consideren "poca efectivitat" per part de l'àrea LGTBI catalana, demanen un reglament sancionador acompanyat d'unes polítiques que comptin amb mitjans i amb tota Catalunya.Aquest dilluns l'OCH ha presentat també, en roda de premsa, alguns dels resultats d'aquest 2019 sobre la lgtbi-fòbia: en total, 35 incidències , de les quals 11 han tingut lloc al març, "gairebé una per dia fins avui", ha dit el coordinador tècnic de l'OCH, Cristian Carrer. La directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, ha explicat a aquest diari que a la seva àrea les tenen totes computades, així com que també s'han imposat sis denúncies en àmbit administratiu.

