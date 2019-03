La Junta Electoral dona 24 hores a Torra per retirar els llaços grocs i l'adverteix penalment

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit aquest dilluns formalitzar un nou ultimàtum al president de la Generalitat, Quim Torra, per tal que retiri els llaços grocs i les estelades dels edificis públics. En concret, l'organisme electoral dona 24 hores a Torra perquè faci desaparèixer els símbols antirrepressius i independentistes de les dependències catalanes. Si no ho fa, el cas pot anar a la Fiscalia. De fet, la JEC adverteix el dirigent independentista de les conseqüències administratives i penals de no complir l'ordre.En concret, la resolució assenyala que s'avisa Torra de les "responsabilitats administratives i, en el seu cas, penals en les quals podria incórrer si persisteix en la desobediència" dels acords adoptats per l'organisme. L'enecarregada de vetllar pel compliment de la retirada és la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, segons consta en la resolució. La Generalitat pot presentar ara un recurs contenciós-administratiu a la sala tercera del Tribunal Suprem. La decisió es farà pública demà després de tractar-ho en la reunió del consell executiu.El Govern es va plantar la setmana passada negant-se a complir l 'ordre de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics . La Junta Electoral havia reclamat a Torra que els retirés en un termini de 48 hores en considerar que "són símbols partidistes utilitzats per formacions que concorren a les eleccions".En una carta feta pública, el president posava com a exemples resolucions aprovades pel Parlament en relació al llaç groc i l'estelada i va defensar-ne els seus valors "democràtics, legítims, legals i no violents". El cap de l'executiu va demanar a l'òrgan electoral que reconsiderés la resolució, la qual titllava de "subjectiva". Divendres, en unes al·legacions, deia que els símbols grocs concordaven amb la "neutralitat".

El llaç i l'estelada, sota la lupa



El llaç groc, indicava la JEC en la seva resolució, "s'ha utilitzat per recordar a dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es troben en situació de presó preventiva". Oriol Junqueras, per exemple, és candidat d'ERC a les eleccions espanyoles, i també ho són Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull per part de Junts per Catalunya.

Divendres, Ciutadans va dur a la Fiscalia la negativa de Torra a retirar els llaços grocs, les estelades i la "propaganda separatista" dels edificis públics de la Generalitat

Pel que fa a l'estelada, l'òrgan electoral considera que "s'utilitza com a símbol de determinades formacions polítiques. Tots dos [juntament amb els llaços] són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions en la seva propaganda electoral però no pels poders públics ja que aquests han de mantenir una rigorosa neutralitat política".Aquesta exigència de la JEC apareix arran de la denúncia interposada per Ciutadans. En la sessió de control de fa pràcticament dues setmanes, Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de la formació taronja, va indicar que demandaria al Govern si no retirava el llaç groc de Palau . El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, va assenyalar en aquell moment -en resposta a Carrizosa- que no es retirarien els símbols.Divendres, Ciutadans va dur a la Fiscalia la negativa de Torra a retirar els llaços grocs , les estelades i la "propaganda separatista" dels edificis públics de la Generalitat, tal com li havia requerit la Junta Electoral Central (JEC). La líder de Cs a Catalunya i candidata autonòmica a les eleccions del 28-A, Inés Arrimadas, va explicar que havien posat els fets en coneixement de la Fiscalia en considerar que els actes de Torra podrien ser constitutius d'un delicte electoral i desobediència. Prèviament Cs també havia portat el cas a les diferents juntes electorals.No és la primera vegada que la Junta Electoral exigeix la retirada de llaços dels espais públics. Per les eleccions del 21-D, la Junta de la demarcació de Barcelona va ordenar a l'alcaldessa Ada Colau que retirés la pancarta "Llibertat presos polítics" per garantir la "neutralitat" de l'espai públic. També ho va fer arran d'un recurs presentat per Ciutadans.L'òrgan va advertir llavors que diversos partits que es presentaven a les eleccions incloïen en les seves llistes persones en presó provisional i tenien com una de les seves finalitats que siguin posats en llibertat". El consistori barceloní va accedir a retirar la pancarta tot posant de manifesta que no compartia "el fons" del requeriment. La prohibició, però, es va acabar estenent a d'altres espais arribant a exigir a TV3 no emprar expressions com "Govern a l'exili" o prohibint la il·luminació d'edificis i fonts de Barcelona de color groc. Un fet que va provocar una forta polèmica pel fet que va ser considerat pel sobiranisme com un atac a la llibertat d'expressió.

