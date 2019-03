Els comuns acusen ERC d'actuar com Ciutadans per potenciar el «transfuguisme»

Per una banda, el senador de Podem Óscar Guardingo, renuncia a repetir a les llistes pel perfil "independentista" de Jaume Asens . Per l'altra, Joan Josep Nuet s'incorporarà a la candidatura d'ERC per al 28-A i Elisenda Alamany negocia fer-ho de dos d'Ernest Maragall. Tot i això, Catalunya en Comú assegura que segueix defensant el mateix projecte fundacional que abanderava l'espai amb Xavier Domènech al capdavant. Els comuns ja fa dies que no amaguen el seu malestar amb ERC, a qui acusen de "situar-se al bàndol de Ciutadans i de la vella política" per fomentar pràctiques com el "transfuguisme".El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha expressat aquest dilluns la "profunda decepció" de l'espai amb els republicans. Un cop més, ha recordat tant a Nuet com a Alamany que si fan el "pas personal" d'incorporar-se a altres candidatures rivals "el mínim que podrien fer" és retornar l'acta de diputat."Mantenim les idees força del nostre projecte fundacional. La nostra posició ha estat sempre la mateixa: som un espai transversal que defensa el dret a decidir i la llibertat dels presos. D'aquí no ens hem mogut ni ens mourà ningú", ha insistit Mena preguntat per la incomoditat d'un sector de Podem pel fer perfil d'Asens.Amb tot, el portaveu ha admès que "no estan al punt que els agradaria" de maduració de la confluència que es va projectar en l'assemblea fundacional del partit el 8 d'abril del 2017 perquè encara se segueixen negociant quotes per elaborar llistes. Al mateix temps, però, ha reivindicat que el projecte dels comuns és "fort" i és "l'únic" amb capacitat de "teixir àmplies aliances amb l'Espanya democràtica" per trobar una sortida dialogada al conflicte amb Catalunya i abanderar polítiques socials "bloquejades" per ERC i el PDECat al Govern de la Generalitat.Preguntat per si considera que la presència dels comuns va ser tímida a la manifestació de dissabte i la de Podem pràcticament inexistent, Mena ha argumentat que per part de Catalunya en Comú hi havia Gerardo Pisarello i, per part de la formació lila, Diego Cañamero.Més enllà dels conflictes interns de l'espai, Mena ha carregat especialment contra Junts per Catalunya. Ha argumentat que aquest cap de setmana s'ha confirmat per boca de la consellera Laura Borràs que l'objectiu de Carles Puigdemont és anar a Madrid a "bloquejar". D'Elsa Artadi, número dos a Barcelona, ha lamentat que el "seu únic projecte" sigui fer fora Ada Colau, el govern "amb més inversió social" de l'estat espanyol. "No sorprèn, ella és l'executora de les retallades del govern de Mas i del desgovern de Torra i Aragonès, que ens deixa una herència d'un 24% de pobresa cronificada. Ara vol exportar aquesta pobresa cronificada a l'Ajuntament?, ha etzibat Mena.

