La plataforma Raval Nord exigeix a PDECat i ERC que acceptin ubicar el CAP a la Misericòrdia

La plataforma Raval Nord, integrada per veïns i professionals del CAP Lluís Sayé, no defalleix en la demanda d'ubicar el nou edifici del centre a la Capella de la Misericòrdia. La plataforma ha exigit aquest dilluns al PDECat i a ERC que votin a favor de revocar la cessió de la capella, de titularitat municipal, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).Els dos grups i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé es van abstenir en la votació per revocar la sessió al ple de febrer. Aleshores es va aprovae una iniciativa ciutadana no vinculant que plantejava la ubicació del nou CAP a la Capella, amb els vots de Barcelona en Comú I CUP. Ara la plataforma demana a republicans i postconvergents que votin a favor a la Comissió d'Economia d'aquest dimarts de fer un debat vinculant al ple I que en la sessió plenària de març donin suport a la revocació.La directora del CAP Lluís Sayé, Anna Romagosa, ha insistit que la necessitat del centre de disposar d'un nou edifici és "urgent". Romagosa ha destacat les deficiències en l'accessibilitat del centre, així com la precarietat de la instal·lació. "Tenim una sala d'espera de pediatria petita i tancada que afavoreix el contagi entre els infants", ha explicat. També ha recordat que fa poques setmanes una pedra de 25 kilos es va desprendre de la façana. El CAP està situat en un edifici del carrer Torres i Amat, construït els anys 30 i habilitat com a centre mèdic el 1992. Té 56 treballadors i atén una població de 22.000 usuaris.El futur del nou CAP, però, està encallat. La Capella de la Misericòrdia continua cedida al Macba i el museu està decidit a fer-la servir per ampliar el seu espai d'exposició. Iñaki Garcia, membre de la plataforma, ha recordat que la capella és l'única ubicació que compta amb el vistiplau dels tècnics del Servei Català de la Salut. "Els nostres límits són que el projecte s'acordi abans d'acabar el mandat i que tingui l'aval dels tècnics", ha assegurat Garcia.Tant ell com Romagosa s'han mostrat crític amb els grups municipals, a qui han retret que enfoquin el conflicte des de la perspectiva de "guanyar l'Ajuntament". "Fan servir la nostra lluita com moneda de canvi de no se sap ben bé què" ha dit Garcia.La plataforma posa el focus sobre el PDECat i ERC i retreuen als republicans el seu canvi de criteri. ERC era inicialment favorable a ubicar el CAP a la plataforma i la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha mostrat favorable a aquesta opció si s'arriba a les municipals sense cap acord. La directora del Lluís Sayé, però, considera que els republicans han fet marxa enrere des de l'arribada d'Ernest Maragall com a candidat i de la regidora Gemma Sendra, exgerent del Macba, en substitució d'Alfred Bosch.En aquest sentit, la plataforma considera inviable la proposta d'ERC per ubicar el nou CAP al solar que l'Ajuntament té cedit a la UB a la Facultat de Geografia i Història.La consellera de Cultura, Laura Borràs (JxCat), també ha rebut crítiques dels veïns. "Ens ha dit que defensarà el Macba fins al final", ha assegurat Garcia. "ERC i PDECat tenen la clau, tot està a les seves mans", ha conclòs.Els partits decidiran a la Comissió d'Economia de demà si donen llum verda adebatre al ple la revocació de la capella al Macba. En cas afirmatiu, el debat vinculant seria el 29 de març. Si la comissió bloqueja la proposta, la plataforma ja ha anunciat que "intensificarà" les mobilitzacions.L'avís de la plataforma no ha fet canviar el posicionament d'ERC, que aquest dilluns ha anunciat que manté l'aposta per ubicar el nou CAP a les instal·lacions de la UB al districte. La universitat ja s'hi ha oposat i la proposta tampoc compta amb l'aval de l'equip mèdic del centre però els republicans el consideren l'espai més idoni.

