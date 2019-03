Pau Relat vindica una Fira «més gran i compromesa amb el país»

Una Fira de Barcelona que ampliï els seus espais i "compromesa amb el país". Així ha definit el nou president del consorci, Pau Relat, el seu projecte per la Fira. Relat ha estat convidat per la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP), que presideix Miquel Roca. Amb el títol "Fira de Barcelona, una nova ambició", Relat ha parlat dels trets de la institució, exemple del model de col·laboració pública-privada, que tant decisiva va ser per assolir uns Jocs del 92 exitosos, o l'esforç fet per aconseguir el recinte ferial de Gran Via. La Fira ha estat "un bon exemple de governança", ha dit, amb un consell que té una presència decisiva de l'empresariat, fet essencial ja que, segons ell, "no hi ha benestar sense activitat econòmica", ha afirmat.Ha definit la Fira com una institució emblemàtica del creixement econòmic de Barcelona, que tant ha fet pel que després s'ha conegut com a marca Barceloana. "La Fira és l'organització firal més important de l'estat espanyol i es mou entre el lloc 8 i 10 de l'àmbit europeu". Ha destacat el paper de les fires en el mercat global, que desmenteix els qui creien que les fires passarien a la història, recordant que hi ha 31.000 esdeveniments firals a tot el món cada any. El 2018, els recintes de Montjuïc i Gran Via van ocupar més d'un milió de metres quadrats en exposicions, amb 150 esdeveniments entre congressos i salons, i una assistència de 2,5 milions de visitants. La Fira va facturar 210 milions d'euros el 2018, un increment sensible respecte dels anys anteriors (un 12% més que el 2017 i un 25% més que el 2016).La Fira vol ser "referent mundial" i té "vocació de lideratge", ha afirmat el nou president, però per fer-ho ha de créixer: "Hem de situar el recinte de Gran Via com un dels millors del món", ampliant-lo en 60.000 metres quadrats més per al 2024, i remodelar l'espai de Montjuïc de cara al 2019, quan es complirà el centenari de l'Exposició del 1929. El projecte Univers Montjuïc suposarà una ampliació dels actuals 240.000 metres quadrats fins arribar als 300.000.No només s'han d'atraure esdeveniments -ha explicat- sinó que la Fira ha de ser un element d'impuls dels diversos sectors econòmics en tots els àmbits, amb una apostae per la indústria, el talent i la tecnologia. Un certamen com el Mobile, ha dit, no significa només uns dies de fira, sinó l'inici d'un ecosistema d'start-up que es generen a partir de les fires. Relat ha definit la Fira com la suma d'excel·lència i de "compromís amb Barcelona i el país, i ha advocat perquè sigui "un gran projecte de país".Preguntat sobre quin govern municipal seria millor per Barcelona després de les eleccions municipals, Relat ha tingut cura de no posicionar-se i tan sols ha dit que la ciutat necessita un govern que "aposti per la Fira com ho han fet tots els governs muncipals que hi ha hagut fins ara".Ha estat Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària la Caixa, qui ha presentat Pau Relat. Ha assegurat que és una "bona notícia" que algú com Relat presideixi la Fira, ja que estracta d'una persona que "no té cognoms patricis ni padrins" i que ha aconseguit triomfar gràcies al "coratge, tenacitat i rigor professional" que ha demostrat. Giró ha recordat que quan va aterrar a Indústries Químiques del Vallès, l'empresa estava en concurs de creditors. La feina de Relat l'ha convertit en un hòlding multinacional que factura 250 milions i té 750 treballadors.Relat simbolitza, en expressió de Giró, que "la societat catalana no és un mar d'aigües estancades, sinó una societat dinàmica" i l'ha definit com "un dels grans capitans d'indústria de Catalunya", emprant una referència de l'historiador Jaume Vicens Vives. Giró ha esmentat la frase de De Gaulle "No ens preocupem tant de l'escuma com de l'onada" per dir que Relat ja és una onada d'èxit.El consens aconseguit entorn la figura de Pau Relat va posar fi a mesos de bloqueig a la Fira . El mandat de Josep Lluís Bonet s'anava esgotant sense que ni la Cambra de Barcelona- que és la que proosa el candidat- ni l'Ajuntament ni la Generalitat es posessin d'acord en el substitut. Per acabar-ho de complicar, el procés sobiranista va forçar a ajornar l'elecció de president.Amb Pau Relat va arribar al capdavant de Fira de Barcelona un home de FemCat, l'entitat que reuneix empresaris ubicats en una línia sobiranista. Però Relat és sobretot una personalitat respectada en el teixit econòmic per haver fet de MAT Holding -hereva de la històrica Indústrues Químiques del Vallès- un gran bastió empresarial. A més, sempre que pot subratlla el seu perfil transversal -avui ho ha tornat a fer- i d'home pont entre sectors.La sortida de Bonet de la Fira, després d'una gestió en què va polemitzar amb el sobiranisme i es va mostrar molt crític amb l'alcaldessa Ada Colau, i la seva substitució per Relat ha suposat un subtil gir en el discurs de la institució. Fins al punt que l'arribada del nou president va ser saludada pels sectors empresarials més conciliadors i amb voluntat de teixir vies d'entesa tant amb l'Ajuntament com amb el Govern català.

