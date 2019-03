Vox fitxa per al 28-A un general retirat que exaltava Franco

Ignacio Gil Lázaro Foto: Europa Press

Vox continua confeccionant les llistes electorals de cara al 28-A. Entre els flamants fitxatges destaca el d'Alberto Asarta, candidat per la demarcació de Castelló, que va signar l'any 2018 un manifest que exaltava la figura de Francisco Franco. El text, tal com ha informat eldiario.es, denunciava una "campanya infame" de les esquerres per desprestigiar el dictador a través de la "perversa pretensió" d'exhumar-ne les restes del Valle de los Caídos.Nascut a Saragossa l'any 1951, amb vint anys va ingressar a l'acadèmia militar. Com a tinent i capità (1975-1988) va servir a la Brigada Paracaigudista, a la Legió i al règim d'infanteria "Canarias 50". El 1988 va ser ascendit a comandant i entre 1993 i 1996 va ser destinat al quarter general de l'Eurocos, a Estrasburg. Entre 1996 i 2000 va ser ascendit a tinent coronel i l'any 2006 es va convertir en general. Ha rebut diverses condecoracions com la Creu al Mèrit Militar amb distintiu vermell per la seva actuació a Iraq, i també la Gran Creu del Mèrit Militar amb distintiu blanc, entre d'altres.D'altra banda, Vox també té cap de llista a València. Serà l'exdiputat del PP Ignacio Gil Lázaro, segons ha informat el diari Las Provincias . Lázaro era de l'entorn de la Falange als anys 70, quan va protagonitzar alguns aldarulls durant la retirada d'una estàtua eqüestre del dictador Franco. La seva vida política l'ha passada en bona part al Congrés, on ha estat diputat del PP durant 32 anys, passant també pel Senat.L'operació, explica el mateix diari, ha estat duta a terme per Santiago Abascal en persona i suposarà el retorn de Gil Lázaro a la política activa després de quatre anys, quan va anunciar que s'apartava del PP per discrepàncies. En aquell moment, va parlar de "divorci emocional". Trencava així una relació de més de tres dècades, que es va iniciar l'any 1979. Va ser president d'Aliança Popular (AP) a València, i més tard a la demarcació, coincidint amb la refundació del partit que va donar lloc al PP.

