Baltasar Garzón, en deu frases: «Trapero ha estat definitiu, ni rebel·lió ni sedició»

L'exmagistrat de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón ha estat clar. Segons ell, la declaració de Josep Lluís Trapero va ser "definitiva" per desmuntar la rebel·lió i la sedició. En una entrevista a El món a Rac1, ha parlat del judici de l'1-O i assegura que no hi ha ni rebel·lió ni sedició perquè no existeix la violència. "Poden haver-hi alguns actes de desordres o danys, però no hi ha cap incitació ni a la rebel·lió ni a la sedició", ha afirmat. A l'entrevista, també parla de Carles Puigdemont, de Vox i de memòria històrica.Aquí teniu un resum de l'entrevista en 10 frases:1. "Cap dels presos hauria d’estar privat de llibertat".2. "No hi ha rebel·lió ni sedició en el cas del procés. No existeix l’element nuclear de la violència. Potser hi pot haver altres delictes com malversació, desobediència, danys. Doncs que els jutgin per això".3. "No veig elements suficients ni crec que es puguin acreditar els requisits per una sentència per rebel·lió o sedició. No ho veig".4. "Hem de confiar fins a l’últim moment en la justícia. Però hi ha interès polític evident en què hi hagi una condemna".5. "No es podria impedir que Carles Puigdemont recollís l’acta d'eurodiputat".6. "L’evidència és que en el moment en què s’és escollit ja s’aconsegueix la immunitat. Llavors, quan es vagi a recollir l’acta, també".7. "Vox em sembla una anomalia democràtica".8. "És vergonyós que siguem el segon país de desapareguts per darrera de Cambotja".9. "L’únic procediment obert ara mateix per temes de franquisme és la que van presentar les víctimes a l’Argentina. La cooperació jurídic-internacional Espanya no està col·laborant en la investigació. una mostra més que les víctimes no estan rebent el dret a la justícia de la restauració".10. "Reconec que en la justícia espanyola hi ha casos de tortures que no s’ha investigat degudament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor