Les agressions homòfobes es dupliquen en tres mesos a Catalunya

Fins aquest març, l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha computat 35 incidències de caràcter lgtbi-fòbic a Catalunya, gairebé el doble que el mateix període respecte a l'any passat. Davant d'aquesta xifra, el coordinador tècnic de l'OCH, Cristian Carrer, ha traslladat la preocupació de l'entitat, que a partir d'aquest març ha fet el trasllat al Centre LGTBI de Barcelona, al barri del Poble Sec Segons les xifres recollides, el perfil de l'agressor és sempre masculí, i la majoria de les vegades és jove, mentre que les víctimes majoritàriament són dones. "La part pedagògica és fonamental: el treball a les escoles", ha apuntat Carrer. La responsable de l'àrea d'estudis i formacions de l'OCH, Francisca Cifuentes, ha explicat que al gener es van produir 17 incidències, al febrer en van ser unes set i al març, 11. "Aquest mes portem gairebé una incidència per dia", ha mencionat.Cifuentes també ha apuntat que el cap de setmana del Carnestoltes va registrar cinc incidències, de les quals tres s'havien produït en espais de festa. Aquest 2019 han tingut lloc també tres agressions al metro registrades per l'OCH, la més greu a l'estació d' Urquinaona . Davant d'aquests resultats, l'OCH es va reunir la setmana passada amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.A la reunió amb el conseller i el secretari, l'OCH va proposar dur a terme una radiografia mensual de les incidències per tal "d'identificar millor el què passa al territori, així com per buscar les millors estratègies per erradicar la violència lgtbi-fòbica". Anualment, l'OCH duu a terme un estudi sobre les agressions d'aquesta tipologia, però aquesta radiografia permetria, segons el coordinador, tenir un mapa més acurat sobre la realitat i les agressions."La radiografia permetria aterrar millor els resultats i així facilitar a les administracions i entitats les accions que poden prendre per erradicar la violència lgtbi-fòbica", ha dit Carrer. En aquesta radiografia però, no hi sortirien totes les incidències detallades (agressions físiques, insults, vexacions...), ja que aquests fets són els que surten plasmats a l'informe anual que duu a terme l'OCH, que enguany es publicarà a l'abril.A la reunió amb el conseller i el secretari, l'OCH també va fer èmfasi en el fet de desplegar la totalitat de les mesures de la Llei LGTBI (Llei 11/2014) , així com la formació d'una taula de treball en la qual hi participarà la Conselleria, la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, el Consell Nacional LGTBI, l'Oficina per a la no discriminació de l'Ajuntament i l'OCH. Així mateix, l'entitat també s'ha reunit amb el cos de Mossos d'Esquadra per tal de pautar actuacions davant de casos d'agressions lgtbi-fòbiques. "La coordinació entre tots ens beneficia no només al col·lectiu, sinó a tota la societat", ha defensat Cifuentes.Cifuentes ha explicat que l'any 2018, l'OCH va ser present en quatre festivals de música dins del Brunch de Barcelona: en total, 15 festes. Des del maig al setembre del 2018 es van produir 543 incidències en aquestes festes, "per incidències entenem denúncies, gent que es va acostar a demanar informació, i gent que es va acostar per agrair l'espai", ha explicat. En concret, 41 persones es van acostar als estands només per donar les gràcies de l'existència d'aquests, 482 van aproximar-s'hi per preguntar què era, com funcionava i com podien ajudar, i 20 persones van dirigir-se per denunciar una agressió, insults o vexacions a l'espai. Només en un cas es va poder localitzar l'agressor i se'l va expulsar. En tots els 20 casos però, es va activar el protocol de protecció de la víctima.

