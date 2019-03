Valls tapia una vintena de narcopisos en els darrers quatre mesos

Interior del narcopis precintat a Valls. Foto: Cedida

L'Ajuntament de Valls (Alt Camp) ha tapiat fins a una vintena de narcopisos en els darrers quatre mesos. Des de l'octubre el consistori ha extremat la vigilància policial en detectar un repunt del tràfic de drogues i de la delinqüència menor, especialment a la zona del barri antic. Els immobles freqüentats per toxicòmans són pisos buits, la majoria propietat de bancs.En declaracions a l'ACN, el regidor de Seguretat Ciutadana, Enric Garcia, assegura que fins i tot es tapien habitatges en detectar el més mínim indici d'intent d'ocupació, com a mesura preventiva. Els veïns, en aquest sentit, hi col·laboren de forma activa, informant el consistori en tot moment a través d'una aplicació de missatgeria instantània, un mecanisme que satisfà totes les parts. Garcia, però, insisteix que es tracta d'un problema social que va més enllà de desmantellar narcopisos.El brutal assalt a un avi al centre històric per robar-li unes poques monedes va ser el detonant que va fer encendre les alarmes a Valls. La Policia Local va posar el focus en aquests col·lectius de drogoaddictes, alguns d'ells violents i conflictius -a un se l'ha detingut fins a 27 vegades bàsicament per robatoris-, que conviuen en habitatges desocupats. Agents policials especialitzats en aquesta problemàtica expliquen que els toxicòmans descarten els pisos completament buits. Busquen que tinguin un mobiliari mínim per poder-se drogar.La majoria estan enganxats al basuco, un residu de la cocaïna, molt barat i addictiu, que es consumeix fumant. La Policia Local s'ha trobat alguns dels pisos en un estat deplorable. Si bé és una problemàtica compartida en altres ciutats, des de l'Ajuntament es reconeix que Valls havia esdevingut un pol d'atracció per a drogoaddictes de la comarca. La policia apunta que en bona part es deu a la gran quantitat de pisos buits i a la circulació de droga. La disponibilitat d'un menjador social també hauria motivat la vinguda de transeünts a la ciutat.Són les tres potes d'una problemàtica enquistada. Un recent operatiu dels Mossos d'Esquadra a Valls, amb diversos detinguts -set dels quals van ingressar a presó-, ha suposat un cop dur al narcotràfic. La situació s'ha reconduït, però la policia no pensa abaixar la guàrdia. "Hem de mantenir el peu al fre, no pararem, seguirem vigilant-los", ha advertit Garcia. "Vam posar una patrulla exclusivament al casc antic perquè hi va haver un repunt i ho seguirem fent, però ens preocupa la seguretat a tota la ciutat i de tots els vallencs", ha garantit.La missatgeria instantània entre veïns i Ajuntament, que funciona de fa un temps, ha estat especialment activa en els darrers mesos. "La col·laboració veïnal és fonamental, sense els veïns seria impossible arribar a tot arreu, són els que estan 24 hores vivint al barri", reconeix el regidor. És a través d'aquest canal que van rebent avisos de nous possibles narcopisos. Tot seguit, la investigació es posa en marxa. Primer cal que els tècnics emetin els informes corresponents per manca de seguretat i de salubritat i després s'ordena l'actuació policial.De moment ja sumen una vintena els habitatges que s'havien convertit en un espai de convivència de toxicòmans. L'octubre passat es tapiava el primer narcopis, al carrer de Flavià. Una veïna va donar l'avís, farta no poder llogar el seu immoble a causa pel moviment continu de consumidors a l'edifici. La policia assegura que en algunes ocasions s'han hagut de tapiar blocs sencers. L'Ajuntament diu, però, que manté la situació sota control i que els veïns mai han arribat a l'extrem d'actuar pel seu compte, com ha passat en altres poblacions.

