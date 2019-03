Unicorns corrent i saltant entre núvols i arcs de Sant Martí

Segurament el cas de Haba seria un bon exemple de creació d’imatge de marca: concepte, logo i imatge. Qui ha conegut l’empresa, sap que dir Haba és referir-se a tot tipus de producte dedicat als més petits: productes de puericultura, puzles i jocs de construcció de fusta o jocs de taula. El logotip d’Haba, quatre lletres gruixudes, sòlides i vermelles es mantenen immutables en tots els seus productes. I el groc, escollit com a color corporatiu, s’ha convertit en la imatge dels seus jocs de taula. Així quan veus una capsa groga a una lleixa d’una botiga de jocs amb unes lletres grans i vermelles, saps que estàs veient un joc d’Haba i que està dirigit als més petits de casa.



I això era així, de forma inqüestionable, fins que el 2014 va arribar "Unicornio Destello" amb la seva capsa de color rosa xiclet. Des de llavors, l’empresa ha començat a presentar variacions en la imatge de les seves capses dels jocs de taula: el 2017, el joc “Kleiner Fuchs Tierarzt” es presentava en color verd i el 2015 obrien una línia de jocs de taula pensats per a nens més grans, a partir de 10 anys, on a les capses desapareixia el seu reconegut marge groc per cedir tot l’espai a la imatge del joc.



Nom del joc: Unicornio Destello



Autor: Kristin Mückel



Editorial: Haba



Número de jugadors: 2-4



Temps de joc: 10 minuts



Edat: a partir de 3 anys



Us convertireu en màgics unicorns voladors que viviu en el llunyà país dels núvols. Us passeu el dia saltant de núvol a núvol, lliscant pels tobogans d’arcs de Sant Martí i jugant amb els cristalls radiants. Però de sobte esclata una tempesta i heu de fugir en direcció al sol per refugiar-vos-hi. Pel camí, intentareu arreplegar el màxim nombre de cristalls dels núvols per tal de protegir-los de la tempesta i poder-vos convertir en l’unicorn que més n’ha salvat.Francament “Unicornio Destello” ofereix poc com a joc, més aviat l’hauríem de considerar una molt bona eina d’introducció en el món dels jocs de taula pels més menuts de casa. En aquest sentit compleix la mateixa comesa que " El Joc de l’Oca "; un joc sense pressa de decisions però permet als petits interioritzar conceptes bàsics dels jocs de taula com seguir un ordre de joc, cenyir-se a unes regles, aprendre a perdre, aprendre a guanyar...Però " Unicornio Destello " té quelcom més que el fa màgic als ulls dels nens; no en va és un joc que acapara ràpidament les peticions a totes les jornades de jocs de taula. Primer, "Unicornio Destello" parla l’idioma dels nens del segle XXI; s’allunya del simbolisme anyenc del Joc de l’Oca per submergir-vos en una cursa d’unicorns a través del núvols, amb uns unicorns de fusta molt més evocadors que unes simples fitxes de plàstic de colors. I segon, que essent un joc iniciàtic, "Unicornio Destello sí que aporta una mínima presa de decisió i ho fa elegantment en la interacció entre els jugadors. Quan en altres jocs us “robaríeu” uns als altres, aquí us podeu veure obligats a “regalar” cristalls a un altre jugador, una situació molt més amable, des del punt de vista pedagògic.Amb un parell de regles i pocs materials, “Unicornio Destello” s’ha convertit en pocs anys, en un dels recursos més útils per ser el primer joc de taula dels més petits.

