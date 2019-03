El guanyador de les primàries de Podem per al 28-A renuncia pel perfil «independentista» d'Asens

He decidido renunciar a estar en la lista de En Comú Podem y quiero compartir los motivos. Continuaré militando en Podemos para recuperar aquel instrumento que hacía lo que decía y tenía un proyecto de país. pic.twitter.com/Jio9a1qPNC — Óscar Guardingo (@oguardingo) 17 de marzo de 2019

Ha sido un enorme honor representaros en el @Congreso_Es. En la negociación para reeditar el pacto con los 'Comuns', @ahorapodemos, reclama encabezar Tarragona. El código ético de @CatEnComu_Podem me hace elegir: diputado o alcalde y en eso no tengo dudas. Gràcies a tothom! ✊️ pic.twitter.com/HdARNtZ972 — Fèlix Alonso (@felixaltafulla) 12 de marzo de 2019

Renúncies a la llista dels comuns a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Óscar Guardingo, guanyador de les primàries de Podem i un dels noms que formava part de les travesses per ser a la candidatura d'En Comú Podem, ha renunciat a integrar la llista pel perfil "independentista" del projecte que encapçala Jaume Asens. En un comunicat publicat a les xarxes socials , Guardingo afirma que "molta gent" a Catalunya en Comú i Podem no comparteix les tesis independentistes del candidat i del projecte que s'està construint."Asens és un home íntegre i coherent, però jo no comparteixo la seva posició independentista", afirma el senador de Podem en aquesta legislatura. "Aquesta candidatura apunta més al resultat de les autonòmiques (7,5%) que al de les generals que vam guanyar", afegeix el dirigent de Podem en relació al pobre resultat dels comuns als últims comicis catalans en contraposició a les dues victòries electorals de Xavier Domènech a les espanyoles.El fins ara senador de Podem reclama a l'espai dels comuns que treballi per fer possible un "projecte de país" que sigui el mateix per a Cornellà, Vigo o Cadis. Guardingo també critica que l'"alteració de l'ordre de les primàries de Podem" en la llista final dels comuns per a la cita del 28-A "tampoc és un símptoma de salut democràtica".A la llista dels comuns al Congrés tampoc hi serà Fèlix Alonso, diputat en aquesta legislatura. En un altre missatge a les xarxes socials , Alonso ha avançat que no serà cap de llista per Tarragona per les pressions de Podem en la negociació amb els comuns.

