El vermut Bandarra aterra a Nova York

El Bandarra va aterrar al mercat americà amb una gran font de vermut durant la inauguració del Mercat Little Spain , inaugurat el passat dijous nit al número 10 d'Hudson Yards de Nova York, el que serà el primer mercat de productes exclusivament espanyols a la gran poma.

El Mercat Little Spain de Nova York és un multiespai gastronòmic dissenyat per Sergio Mora, Javier Mariscal i Juli Capella, pensat per satisfer les diferents necessitats dels comensals a qualsevol hora del dia i creat per tres grans noms de la cuina espanyola, el xef José Andrés i els germans Ferran i Albert Adrià.El Bandarra és un vermut dels germans Virgili, els creadors de productes com el Xitxarel·lo, el Cabronet o la ratafia l'Hòstia, vins, vermuts i ratafia amb un denominador comú: la gresca, l'humor i el bandarrisme.Els novaiorquesos, comenten els Virgili de la Casa Berger, "podran conèixer i gaudir, de la (ja tan nostra) tradició, el vermut de Barcelona de tota la vida".

