Uns 700 transportistes fan una marxa lenta al centre de Barcelona

Barcelona per protestar contra les dificultats per operar al Port, on han de suportar "llargues cues"; el mal estat en què els arriben els contenidors i la precarietat del sector. Després de cinc dies de mobilitzacions a l'interior del recinte, els transportistes van decidir que aquest dilluns traslladarien les seves reivindicacions al centre de la ciutat, amb una marxa que ha començat al mateix Port i ha de continuar per Passeig Colom i la Via Laietana.Els camioners, que es mouen només amb les cabines tractores, completaran el recorregut enfilant el carrer Aragó fins al carrer Tarragona, per baixar fins a Plaça Espanya i de nou cap al Port, en una mobilització que es pot allargar fins a les tres de la tarda.El portaveu de l'associació de transportistes Sintraport, Vicente Rodríguez, ha afirmat que el Port de Barcelona "està preparat" per assumir el volum de mercants que arriben al Port de Barcelona però ha assenyalat que "la gestió potser no és la més adequada" i que "caldria utilitzar unes altres tècniques" per gestionar el servei del transport i el volum.Segons Rodríguez, l'Autoritat Portuària i la Generalitat sempre està en disponibilitat de seure a negociar i ha reclamat a totes les administracions a "buscar solucions" per millorar l'operativitat. En aquest sentit, el portaveu dels transportistes ha lamentat que "portem molt de temps traslladant aquests problemes i les solucions no arriben".A més de les cues que han d'afrontar per carregar i descarregar les mercaderies i el mal estat dels contenidors, els quals -segons denuncien- els consignataris no se'n fan càrrec, Rodríguez ha criticat que encara estan treballant a preus nets corresponents als anys 2002 i 2003. "Tenim clar que hi ha d'haver lliure competència i lliure mercat però dins d'això hem de poder arribar a acords amb els nostres clients i millorar les nostres condicions de treball", ha defensat.La protesta ha començat al voltant de les vuit del matí i es pot allargar fins a les tres de la tarda, que és l'hora fins que tenen permís per dur a terme la marxa lenta. Rodríguez ha volgut deixar clar que "no és una guerra contra ningú" i ha indicat que el seu sector "com a últim de la baula és el més perjudicat".

