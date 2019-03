Els observadors internacionals detecten falta d'imparcialitat en Marchena

Els observadors internacionals han apuntat a una possible falta d'imparcialitat objectiva en el president del Tribunal Suprem, Manuel Marchena. La plataforma International Trial Watch ha criticat el màxim responsable de la sala on es jutja el judici de l'1-O després que en l'interrogatori al major dels Mossos Josep Lluís Trapero traslladés una qüestió que havia negat prèviament a la Fiscalia a petició de les defenses."Tal manera de procedir podria ser un indici de falta d'imparcialitat objectiva del Tribunal (d'acord amb la doctrina del TEDH sobre l'art. 6 CEDH)", assenyalen els observadors.Així mateix, critiquen que Marchena hagi fet diferències de tracte permetent que la Fiscalia demani a alguns testimonis per la seva afiliació tot i la protesta de la defensa. Una protesta que sí que es va acceptar quan un testimoni va ser preguntat per una de les defenses sobre si consultava determinades pàgines web. "Aquesta diferència de tracte del President entre acusació i defensa, davant de preguntes que podrien desvetllar el biaix ideològic dels testimonis, podria constituir també un indici de manca d'imparcialitat objectiva del Tribunal", consideren.Els observadors internacionals s'afegeixen a la crítica de les defenses pel fet que el tribunal no permeti visualitzar material audiovisual durant els interrogatoris i recorda que aquesta setmana és especialment rellevant tenint en compte que per la sala desfilaran agents de la Guàrdia Civil.Els observadors circumscriuen les crítiques a un llistat d'anotacions de la darrera setmana de judici, entre les quals també inclouen el fet que s'incorpori noves proves a mig judici procedents del jutjat número 13 de Barcelona que també investiga el referèndum perjudicant, així, el dret a defensa pel fet que es tracta de material que per ara només disposa la Fiscalia.Per contra, la plataforma International Trial Watch valora que Marchena hagi tingut flexibilitat en la pràctica de la testifical de persones no residents a Espanya, permetent el seu ajornament per a una altra setmana. I també que hagi permès que les persones que, essent testimonis, s'acullen al seu dret a no testificar per estar imputats en altres procediments, no hagin de desplaçar-se a Madrid i quedin exonerats de testificar presentant escrit de renúncia.I, alhora, celebra que el president de la sala ha seguit limitant la formulació de preguntes en les que l'interrogador realitza valoracions conclusives que poden condicionar la resposta del testimoni.

