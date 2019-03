Borrell ironitza sobre la repressió: «La gent es manifesta tranquil·lament a Madrid i no passa res»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, creu que la manifestació independentista de dissabte a Madrid demostra que Espanya no és un país repressiu. En una entrevista a la Cadena Cope, Borrell ha subratllat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat Madrid "molt lliurament". "La gent es manifesta tranquil·lament i no passa res. Que repressiu és aquest país", ha ironitzat el ministre. Borrell, candidat del PSOE a les eleccions europees, ha respost a Torra que el dret a la secessió "no existeix" i li ha recordat que Europa ja ha donat suport a la unitat d'Espanya i a les actuals fronteres.Borrell ha admès que el "problema" de Catalunya té conseqüències per a Europa i que posa en perill l'estabilitat política del continent. Ha volgut remarcar que Europa ja ha respost a la voluntat de secessió d'una part dels catalans: "Ja ha dit que respecta les actuals fronteres i que dona suport a la unitat d'Espanya", ha resumit.Preguntat per la situació de les delegacions catalanes a l'exterior que el govern espanyol ha portat a la justícia, Borrell ha assegurat que els tribunals als quals va recórrer "no han dit res" i ha lamentat que algunes delegacions catalanes serveixen "per poca cosa més que alimentar la propaganda antiespanyola". Borrell va recórrer als tribunals en considerar que el Govern havia incomplert els tràmits administratius per reobrir les delegacions després de l'aplicació del 155.Pel que fa a la composició de les llistes del PSOE a les eleccions del 28-A, Borrell ha afirmat que ja no és membre del comitè federal i que no n'ha seguit el procés d'elaboració. Tot i així, ha recordat que en el comitè federal del PSOE d'aquest cap de setmana no hi va haver cap vot en contra tot i el malestar de Susana Díaz.

