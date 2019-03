Vox fitxa l'històric del PP Ignacio Gil Lázaro com a cap de llista a València per al 28-A

Vox continua confeccionant les llistes electorals per concórrer a les eleccions del 28-A i ja té cap de llista a València. Serà l'exdiputat del PP Ignacio Gil Lázaro, segons ha informat el diari Las Provincias . Lázaro era de l'entorn de la Falange als anys 70, quan va protagonitzar alguns aldarulls durant la retirada d'una estàtua eqüestre del dictador Franco. La seva vida política l'ha passada en bona part al Congrés, on ha estat diputat del PP durant 32 anys, passant també pel Senat.L'operació, explica el mateix diari, ha estat duta a terme per Santiago Abascal en persona i suposarà el retorn de Gil Lázaro a la política activa després de quatre anys, quan va anunciar que s'apartava del PP per discrepàncies. En aquell moment, va parlar de "divorci emocional". Trencava així una relació de més de tres dècades, que es va iniciar l'any 1979. Va ser president d'Aliança Popular (AP) a València, i més tard a la demarcació, coincidint amb la refundació del partit que va donar lloc al PP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor