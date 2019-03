Una dona denuncia els abusos sexuals d'un mossèn al Baix Penedès fa 50 anys

Probablement son fets més aïllats del què sembla

Per Florenci J. el 18 de març de 2019

A vagades les notícies donen informació del contrari de la sensació que donen. Ara, ens estan concentrant al 2019 tots els abusos sexuals que ha fet l'església durant els darrers 50 anys. Tenint en compte que en un moment de la vida quasi tots hem sofert algun cas d'abús sexual, per lleu que sigui, ara haurien de sortir milions de casos d'abusos sexuals. No obstant només en surten alguns... Potser és que per part de gent d'església no son gaire freqüents.