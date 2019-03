Marxes lentes de camions al centre de Barcelona

Els transportistes del Port de Barcelona protagonitzen marxes lentes aquest matí a la capital catalana per denunciar la precarietat del sector i exigir millores laborals. Està previst que a partir de les vuit de matí, més de 700 camions participin de la mobilització, que sortirà des del Port i recorrerà el passeig de Colom, la Via Laietana, el carrer Aragó i Tarragona, la plaça Espanya, l'avinguda Paral·lel i acabarà, de nou, al Port.Segons un comunicat de l'Associació Sintraport, l'organització que ha convocat les protestes, els transportistes han decidit anar un pas més enllà perquè les "nombroses reunions amb la cadena logística del port i la mateixa generalitat" no han permès "desbloquejar una situació que es fa insostenible". Els transportistes denuncien les "llargues cues" al llarg del dia al recinte portuari; el mal estat dels contenidors i la precarietat del sector.

