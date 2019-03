VÍDEO Així ha estat l'espectacular gol de Messi que ha fet aplaudir l'estadi del Betis

El públic del #Betis ovacionant #Messi en l’1-4 i saludant el més que previsible campió de Lliga. Que maco. pic.twitter.com/xzCvoqYXz6 — Xevi Bardolet (@xbardolet) 17 de març de 2019

El Barça ha conquerit el Benito Villamarín i s'ha endut els tres punts del seu duel de Lliga amb el Betis. Tres gols de Messi -un d'ells d'una falta que ha clavat a l'escaire i un altre que ha arrencat aplaudiments a l'estadi del Betis- i un de Suárez han sentenciat el conjunt verd-i-blanc, que ha aconseguit un gol a falta de deu minuts per tancar el partit.Els de Valverde han firmat un partit sòlid, tot i diverses errades defensives que no han acabat sentenciant els andalusos, que s'han vist sentenciats per un Leo Messi en estat de gràcia en els últims partits. Pau López ha vist com el vendaval blaugrana arribava a l'àrea, però ha començat el festival amb un gol de falta de l'argentí, que l'ha clavat a l'escaire.La segona part ha estat sentenciada pel Barça, amb un Messi que ha seguit empenyent cap a una victòria contundent, amb un segon gol que ja encaminava la victòria. Suárez ha acabat sentenciant, amb el tercer, però el Betis, a falta de deu minuts pel final, ha fet tremolar una mica els de Valverde amb l'1 a 3. Messi, el millor del món, ha fet una genialitat absoluta, picant la pilota per sobre de Pau López, firmant un hat-trick i arrencar aplaudiments a l'estadi del Betis.Messi ha buscat el quart, estampant la pilota al pal i sentenciant un partit per a la història. El Barça es manté líder, amb 10 punts d'avantatge respecte l'Atlético i 12 respecte el Madrid.

