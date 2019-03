Mor l'actriu i directora de teatre Cristina Cervià

L'actriu i directora de teatre Cristina Cervià (Girona, 1965) ha mort aquest diumenge a causa d'un càncer, segons confirmen nombroses personalitats de món de la cultura i de la política. Cervià portava més de tres dècades als escenaris, tot i que en els últims anys la malaltia l'havia apartat de la seva activitat professional.L'actriu havia participat de sèries com Nit i dia i La Riera i impartia classes d'interpretació. Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Girona, Cervià també va treballar amb personalitats com el músic Adrià Puntí i va ser la veu de nombrosos actes i presentacions.