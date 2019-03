La Sénia vol aprofitar la reivindicació de la memòria de l'aviació republicana per captar turisme rus

L'ambaixador rus, Yuri Korchagin, segon per la dreta, durant els parlaments al Centre d'Aviació Històrica de la Sénia. Foto: ACN

L'acte, organitzat per l'Associació d'Aviadors de la República, l'Ajuntament i el Camp d'Aviació de la Sénia, volia homenatjar, de fet, tots els pilots i personal de l'aviació republicana que van participar en el conflicte, aproximadament uns 8.000. De la Unió Soviètica en van arribar entre 650 i 700 en període de sis mesos. A banda de Voloshenko, a la Sénia en va morir un altre pilot que no es troba enterrat al municipi.La Guerra Espanyola, de fet, no és un episodi desconegut per als russos, al contrari. "Es recorda molt bé perquè a Espanya és on va començar la lluita contra el feixisme, contra la pesta nazi. Aquí no es va guanyar la batalla, sinó a la Segona Geurra Mundial. Però hi van haver els primers combats, les primeres proves, les primeres pèrdues i les primeres llàgrimes. Per això sempre es recordarà l heroisme espanyol i de la gent que va venir a lluitar aquí", ha subratllat l'ambaixador.Coneixedors de la curiositat que desperta la preservació de la memòria històrica d'un conflicte que, consideren precursor de la gran guerra posterior, l'Ajuntament de la Sénia vol tornar a rellançar el projecte per captar turistes russos. "Volem lligar amb la relació que tenim amb l'ambaixador que els russos sàpiguen que aquí conservem la memòria històrica. Ells ho tenen molt en compte", ha assegurat l'alcalde de la Sénia, Joan Moisés. De fet, el consistori ja fa anys que treballava amb la idea d'obrir aquesta nova línia d'interès turístic per al territori però en el moment que es disposava a apostar-hi el ruble va caure i les visites dels russos també."Ara ho tornem intentar amb actius de qualitat. Que la gent que va a Salou o Cambrils, però també a Peníscola, sàpiguen que tenen un recurs turístic, cultural i històric, combinable també amb el sol i platja", aprofundeix Moisés. Amb la museïtzació del Camp d'Aviació i la nova nau on s'ubica el Centre d'Aviació Històrica en ple funcionament i amb avions reconstruint-se, el consistori ha reprès els contactes amb tour operadors per donar a conèixer aquesta oferta.La presència soviètica dins de l'aviació republicana va resultar clau en els primers compassos de la Guerra Espanyola. "La República no tenia aviació", reconeix Aquil·lí Mata, president de l'Associació d'Aviadors de la República (ADAR). Recorda que van ser els pilots russos, amb molta experiència de vol, els que van acabar formant els joves i novells aviadors republicans. Fins i tot, apunta, es van produir casos que els mateixos militars de la URSS es van negar a efectuar bombardejos d'objectius que no consideraven militars. "La companyonia i la fraternitat entre els voluntaris soviètics i els pilots espanyols era molt gran", subratlla.