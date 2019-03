La Pirata de Súria, guanyadora de la quarta edició del Barcelona Beer Challenge

La cervesera La Pirata, de Súria, ha guanyat aquest diumenge la quarta edició del Barcelona Beer Challenge, que ha comptat amb la participació de 218 cerveseres i un total de 1.112 cerveses diferents d'entre 22 països d'arreu del món. El concurs s'ha celebrat en el marc del Barcelona Beer Festival, que ha tancat la seva vuitena edició amb l'assistència rècord de 35.000 persones. Al llarg d'aquests tres dies, el públic que ha passat pel recinte de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat ha pogut tastar més de 600 cerveses artesanes de 314 cerveseres diferents. A part, el festival ha programat tallers, tasts, conferències i maridatges, entre d'altres activitats.La cervesera bagenca La Pirata s'ha endut tres medalles d'or per les millors canyes artesanes, Sansa (American Amber Ale), Hard Decision (Rusian Imperial Stout) i Nadala (Winter Seasonal Beer), a més d'una medalla de bronze per Súria (Blonde Ale). Les votacions s'han fet mitjançant un jurat internacional homologat amb titulació Beer Judge Certification Program (BJCP), format per una cinquantena de membres.El Barcelona Beer Challenge, reconegut com el concurs de cervesa artesana de qualitat més important del sud d'Europa, ha distingit les millors cerveses artesanes (Or, Plata i Bronze) en 69 categories i ha concedit el premi a la Millor Cervesera 2019, guanyat per La Pirata, seguida dels locals italians de Piccolo Birrificio Clandestino i Bionoc, que han quedat empatats en segona posició. Finalment, Guineu Cervesa Artesana ha quedat tercer. També s'ha atorgat el premi a la Millor Cervesera Novell 2019, que s'ha endut Península, situada a Alcobendas (Madrid).La Pirata va néixer l'any 2004, quan els seus fundadors van començar a fer cervesa a la cuina de casa seva per a amics i familiars. Vuit anys més tard, el 2012, La Pirata va produir el seu primer lot de 500 litres de Viakrucis a la Ia Fira del Poblenou. Després de tres anys fabricant en altres locals, el 2015 van inaugurar les seves pròpies instal·lacions a Súria. Entre els premis que han guanyat en els darrers anys, destaquen dos bronzes obtinguts als Global Craft Beer Awards de Berlín (2014) i el premi a la millor Cervesera Nacional a la Fira del Poblenou (2015 i 2016).L'elaboració de les cerveses artesanes de La Pirata compta amb un equip tècnic de primera qualitat importat dels Estats Units: Premier Stainless System de 2.000 litres per cocció, sis fermentadors de 4.000 litres i quatre fermentadors de 6.000 litres, que li donen una capacitat productiva d'uns 40.000 litres al mes, és a dir, unes 120.000 ampolles al mes i gairebé un milió i mig d'ampolles anuals. Del total de vendes de la cervesera bagenca, el 40% són internacionals, un 38% són a Catalunya i el 22% restant són a l'estat espanyol.Durant el certamen, també s'ha concedit el premi Steve Huxley de reconeixement a la carrera professional cervesera, que ha guanyat Carlos Rodríguez, cerveser de Les Agullons. L'adjudicació d'aquest guardó ha estat en honor a Steve Huxley (Liverpool, 1950 - Barcelona, 2015), que va ser un mestre, divulgador i inspirador cerveser, sovint considerat el pare del sector català de la cervesa artesana.

