SCC obre la porta als indults: «Si els presos se'n penedeixen, l'Estat hauria de ser generós»

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, considera que si els presos independentistes "se'n penedeixen sincerament, l'Estat hauria de ser generós" amb ells. En una entrevista a El Periódico , ha considerat que "parlar d'indults és precipitat" però sosté que creu "en la justícia i que l'Estat ha de ser bo amb tota la seva gent". En aquesta línia, deixant clar la seva posició més moderada i centrista a SCC -cosa que ha comportat una divisió a l'entitat- , també assegura que els fets d'octubre "no es poden comparar amb el 23-F".De cara a les eleccions generals, Bosch reclama un "gran pacte d'Estat en el qual el PSOE, Cs i PP arribin a grans acords perquè és el que necessita el país, més enllà de les divergències polítiques". Amb tot, el president de SCC no es vol mullar i considera que l'entitat que representa "ha de fer un pas al costat per no interferir" en aquests comicis.

Bosch ha criticat que alguns partits utilitzin el 155 "com una forma de buscar vots", cosa que censura. "No es pot banalitzar d'aquesta manera un article o amenaçar amb vel·leïtats sobre una cosa que realment és molt seriosa", reflexiona tot afegint que "no es pot jugar amb foc".



El líder de SCC diu que no es vol desmarcar del PP i Cs però que ara defensen que "Catalunya té una personalitat pròpia". "Sempre hem fet aquest discurs tranquil de defensa de la catalanitat que és la defensa d'Espanya, una Espanya en català, que és una mostra de sentir-nos profundament espanyols"; argumenta.



"No es pot comparar amb el 23-F"



En ser preguntat per si el futur govern espanyol ha de seguir dialogant amb la Generalitat, Bosch sosté que "cal parlar amb tot el món sempre dins de la Constitució i de l'Estatut". Però defensa que "no es pot parlar de fer un referèndum il·legal". Creu que el 27 d'octubre "no va ser un cop d'Estat a l'ús" però que "hi va haver un intent clar de subvertir la legalitat". Amb tot, subratllat que "no es pot comparar amb el que va passar el 23-F". "El judici és un tret al peu dels independentistes perquè està evidenciant el seu monumental engany", conclou.