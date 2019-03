Un grup de feixistes han arrancat estelada i pancarta per la llibertat de presos i preses. No farem ni una passa enrere, #Cardedeu és i serà un poble antifeixista! #NoPassaran pic.twitter.com/Dua83poMRE — Hug Lucchetti (@HugCardedeu) 16 de març de 2019

Un grup d'encaputxats ha arrencat aquest dissabte a la nit la pancarta de Llibertat presos polítics i l'estelada que hi havia a la façana de l'ajuntament de Cardedeu. Tal i com es pot veure en un vídeo difós pel regidor de la CUP de Cardedeu @HugCardedeu , una persona arrenca els símbols i, tot seguit, baixa al carrer amb una escala, on l'esperen almenys quatre persones més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor