Un històric del PPC carrega contra Álvarez de Toledo per «menysprear Catalunya i el català»

.@cayetanaAT decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana . Así no se combate la autodeterminación — Santi Fisas (@SantiagoFisas) 17 de març de 2019

La designació de Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions del 28-A no està caient precisament bé en certs sectors del partit a Catalunya. Així ho ha expressat -en públic- l'eurodiputat i històric dels populars catalans Santi Fisas que ha acusat la flamant candidata de "menysprear Catalunya i el català".Fisas ha reaccionat d'aquesta manera després que aquest dissabte Álvarez de Toledo, en la presentació de la seva candidatura, defensés que el fet que no parli català dona "més sentit" a la seva candidatura. "La meva candidatura és una impugnació del projecte independentista que vol convertir els nostres conciutadans en estrangers", havia afirmat també la candidata, com a carta de presentació.Aquesta no és la primera crítica que rep Álvarez de Toledo de cognoms amb llarg pedigrí al PP català, per les seves afirmacions respecte a Catalunya. Al novembre del 2014, només dos dies després de la consulta del 9N, Dolors Montserrat -filla de la històrica expresidenta del PPC amb el mateix nom i cognom- manava callar a Álvarez de Toledo després que aquesta assegurés que sentia una "profunda sensació de desamparament davant del silenci del govern del meu país" pel 9-N. "S'ha d'entendre Catalunya des de dins de Catalunya, i els que tenim legitimitat per parlar-ne som els catalans", deia aleshores Montserrat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor