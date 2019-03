Casado planteja les eleccions del 28-A com un plebiscit contra l'independentisme

El candidat del PP a la presidència del govern espanyol, Pablo Casado, planteja les pròximes eleccions generals del 28-A com un plebiscit contra l'independentisme: "O Sánchez amb Torra, Puigdemont, Batasuna i Podem, o el PP rescatant Espanya de la independència". En un acte a Màlaga, el líder popular ha proposat que si arriba a la presidència, impulsarà una llei per retirar el finançament a partits "amb líders processats per rebel·lió i sedició" i per il·legalitzar partits o entitats que "animin el 'kale borroka'".La proposta legal de Casado en la seva croada contra l'independentisme passa també per una reforma del codi penal per "penalitzar els referèndums il·legals" i "evitar els indults" a condemnats per rebel·lió o sedició. Casado també ha apuntat a una nova llei d'educació "perquè no s'adoctrini a les escoles".Sobre la manifestació de dissabte a Cibeles, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que posi la "catifa vermella" per fer una manifestació que demana "trencar Espanya". Casado també ha titllat la marxa de "sonora punxada" i s'ha erigit com a l'únic capaç "d'aturar-ho" i ha demanat el vot per a tots els espanyols que no els va agradar el que van veure perquè l'actual govern assegura, és "als peus dels que volen trencar Espanya". En aquest sentit, ha recordat també les reunions bilaterals entre els dos governs.

En clau electoral, Casado ha reclamat un debat cara a cara amb Sánchez perquè es puguin contrastar "els dos únics models possibles a Espanya". El candidat popular a la presidència defensa el model del PP enfront del PSOE per "no repetir el malson de Zapatero, la ruïna que va deixar i no vendre Espanya als independentistes".





