JxCat descarta entrar en un govern amb Barcelona en Comú i aposta per reproduir un pacte amb ERC

Artadi, Munté i Mascarell s'han fet la primera fotografia conjunta després que el delegat del Govern a Madrid anunciés aquest dijous que s'incorporava a la candidatura encapçalada per Forn. Mascarell ocuparà el número 4 de la llista, per darrere d'Artadi i de Munté, 2 i 3 respectivament, segons han revelat aquest diumenge.Mascarell , que s'havia postulat com a candidat a l'alcaldia, ha afirmat que la "unitat es demostra fent-la" i que les "persones s'han de posar al servei de les idees". El número 4 de la candidatura s'ha mostrat convençut que JxCat guanyarà la "governabilitat" de Barcelona en les eleccions del 26 de maig i ha assegurat que la transformaran en una ciutat amb "més democràcia, més justícia, més prosperitat i més benestar"."Nosaltres tenim una bona idea per fer de Barcelona una de les millors ciutats del món", ha reblat. Artadi ha valorat l'experiència de Mascarell com a conseller i com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona (pel PSC, del 1999 al 2006).Per la seva banda, Munté ha celebrat la incorporació de Mascarell i ha reivindicat la "fortalesa" del projecte pel fet de "sumar trajectòries, accents i sensibilitats" i ha assegurat que anar "junts" els farà "guanyadors". "Escoltem el que demana la gent i el que demana és que anem junts i presentem un projecte per a tothom, que defensi les llibertats, els drets, el progrés i el benestar", ha assenyalat Munté, que també ha estat consellera de la Presidència i portaveu de Govern, fins el 2017.Els representants de JxCat a Barcelona no han detallat aquest diumenge noms de més persones que els acompanyaran en la candidatura. "Moltes més persones s'aniran incorporant per defensar el projecte i per arribar on el Quim [Forn] no pugui a causa de la injusta situació de pres polític i de privació de llibertat", ha resolt Munté.