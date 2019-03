El Barça i l'Atlètic de Madrid baten el rècord mundial d'assistència a un partit de futbol femení

El futbol femení en molts casos queda a l'ombra de les grans estrelles del futbol (masculí) mundial. No obstant això, cada vegada són més les persones que donen suport a l'esport de masses jugat per dones. Així s'ha constatat aquest diumenge a l'estadi Wanda Metropolitano, on s'ha batut el rècord mundial d'assistència amb 60.739 espectadors que han gaudit del matx entre l'Atlètic de Madrid i el Barça.Fins ara el partit que havia aplegat més aficionats va ser a la lliga mexicana entre Tigres i Monterrey amb un total de 51.211 espectadors. Avui però, el partit de la Lliga Iberdrola entre l'Atlètic i el Barcelona, amb el títol de lliga en joc, ha batut el rècord mundial en un partit de clubs.Un enfrontament que ha acabat amb la victòria per a les culers (0-2). La nigeriana Asisat Oshoala ha marcat en el minut 65 a la sortida d'un corner i Toni Duggan ha rematat el partit amb un gol en el minut 80, sense deixar opcions de remuntada a les colchoneras.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor