En llibertat el membre del secretariat nacional de l'ANC detingut a Madrid

El secretari nacional de l'ANC Jordi Alemany, que va ser detingut aquest dissabte a Madrid , ha quedat en llibertat i el jutge de guàrdia de la capital espanyola li ha indicat que es presenti dimarts al jutjat d'instrucció número 4 de Girona, segons han explicat fonts de l'entitat. Alemany tenia una ordre de detenció per no presentar-se a declarar al jutjat com a investigat per les protestes de l'aniversari de l'1-O a la capital gironina.Està denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola.