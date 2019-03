Asens reclama unitat als comuns per afrontar la triple cita electoral

Asens planteja les eleccions al Congrés com un plebiscit democràtic en el que cal reivindicar, diu, els orígens de les classes populars i la "lleialtat" al seu mandat. Segons el candidat al 28-A, això és el que s'ha fet ja a l'Ajuntament de Barcelona i assegura que l'experiència municipal és el millor aval per "portar la força del municipalisme a les institucions de l'Estat".El candidat dels comuns diu que per fer-ho calen "aliances" amb la resta de forces progressistes de l'Estat i assegura que és moment de "reforçar els lligams de solidaritat" amb la resta de pobles. Asens ha posat l'exemple del Madrid popular del 15-M, el feminisme o la manifestació d'aquest dissabte a Cibeles: "Ens identifiquem més amb ells que amb les elits que ens han robat durant tants anys".Per Asens, la reivindicació de Catalunya com a nació, de llibertat dels presos, de retorn dels exiliats o del dret a decidir no és incompatible amb voler transformar també Espanya. "Sols no ho podrem fer", exclama. En aquest sentit, afirma que la candidatura que encapçala és la garantia de guanyar "a la por i a les retallades".El candidat dels comuns també ha fet, però, autocrítica a nivell intern i reconeix que no ajuden les divisions internes –que no ha detallat, com la sortida d'Alemany o Nuet, la divisió en la confecció de candidatures municipals en algunes ciutats importants o els resultats del darrer Consell Nacional: "Venim de dies difícils però tenim més coses en comú que les que ens separen. Amb aquesta unitat de tota la gent que ens acompanyeu podrem reeditar la victòria".A l'acte de posada de llarg de les tres candidatures dels comuns per a la triple cita electoral també ha participat el candidat a les europees, Ernest Urtasun, que ha alertat de l'avançament de les "forces obscures" i crida a recuperar els "principis bàsics" de fraternitat per fer fora l'extrema dreta i "reivindicar l'Europa antifeixista".Urtasun assegura que la "gent comuna" és qui més a treballat pels drets dels ciutadans en tots els àmbits i reivindica especialment l'impuls de polítiques ambientals, sense les quals, assegura, "no hi ha futur". El candidat a les europees confia que la triple cita electoral "anirà bé" als comuns perquè ens els darrers anys s'ha demostrat "capacitat" de gestió.