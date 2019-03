Sánchez assegura que amb un govern socialista «no es produirà mai» la independència de Catalunya

En la intervenció davant la cúpula socialista, Sánchez ha tret pit de les mesures "socials" empreses pel seu executiu "en tan sols deu mesos" i ha assegurat que ha governat "fins a l'últim moment en què era viable". La convocatòria d'eleccions es va produir just després que el Congrés rebutgés debatre el projecte de pressupostos del govern espanyol. Per Sánchez, el rebuig dels independentismes als comptes va demostrar que el seu executiu no va fer concessions i que el seu partit, estigui a l'oposició o a la Moncloa, sempre actuarà de la següent manera: "Dins de la Constitució, tot; fora, res", ha dit.El president espanyol també s'ha referit als partits opositors de dreta a qui ha retret la seva "deslleialtat" amb l'Estat i de "mentir" quan afirmaven que el govern del PSOE havia pactat amb l'independentisme d'esquena a l'electorat per arribar al poder. "Sempre passa el mateix, quan són a l'oposició fan servir el greuge territorial com a instrument d'oposició", ha dit. Una estratègia que, per Sánchez, és "perillosa" perquè "debilita" l'Estat en la seva resposta a l'independentisme català, a qui també ha acusat de retroalimentar el conflicte.Sánchez ha presumit que Espanya és una de les democràcies "més avançades del món" i ha fet referència a la manifestació contra el judici de l'1-O que es va produir aquest dissabte a Madrid. Sobre aquesta qüestió, el president espanyol ha assegurat que la democràcia que "permet" manifestacions als carrers és la mateixa que jutja els polítics "que trenquen les normes i la legalitat constitucional".En tot el discurs, Sánchez defensat una Espanya "feminista, europeista, compromesa, solidària", que "avança enfront dels que volen que retrocedeixi 40 anys". "Som l'únic baluard d'estabilitat que hi ha en el sistema polític espanyol, l'única esperança de raó davant la irracionalitat que creix al país i en tot el continent europeu", ha conclòs.