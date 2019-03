Colau reclama una aliança d'esquerres a Barcelona davant l'auge de l'extrema dreta

"Que les elits hagin anat a buscar un ex-Primer Ministre Francès vol dir que estem fent molt bé la nostra feina. El seu objectiu és 'Fer fora a la Colau', el mateix que de l'Elsa Artadi"@AdaColau a #GuanyemAmbTu 📽️ https://t.co/hA2ISGi1cb pic.twitter.com/DCLKI1ltRq — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 17 de març de 2019

"Cal tenir altura de mires per assenyalar quins són els adversaris reals". Aquest és el missatge que ha adreçat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a ERC i el PSC. A tots dos els ha demanat que abandonin els "partidismes" i el seu objectiu de "desgastar" el govern dels comuns, i que garanteixin que la capital catalana estigui governada per una aliança d'esquerres en un moment d'auge de l'extrema dreta."Que l'amor guanyi a l'odi", ha dit, en un acte a les cotxeres de Sants que dóna el tret de sortida a la intensa primavera electoral, i en què Colau ha centrat les seves crítiques en els grans adversaris electorals amb què no contempla cap pacte: Junts per Catalunya i la candidatura de Manuel Valls que avala Cs.Sobre Valls, ha assenyalat que les "elits" l'han “anat a buscar”, i l'ha acusat de voler convertir Barcelona en la “capital monàrquica antiindependentista” i de tenir com a únic projecte fer-la fora de l’alcaldia. Un objectiu que, ha subratllat, comparteix amb la número dos de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, a qui ha emmarcat en la dreta catalana que ha impulsat les “pitjors retallades”. “Amb quina cara ve a dir-nos que té un projecte municipalista?”, ha etzibat Colau."Van a per nosaltres perquè les nostres polítiques situen la gent al centre i qüestionen com s’ha governat fins ara i els privilegis d’alguns", ha resumit Colau,que ha reivindicat per a la seva candidatura el fet de ser ciutadans de base sense connexió amb els poders, segons ha explicat.L'alcaldessa ha repartit també contra els socialistes de Jaume Collboni, als quals ha acusat d'associar-se amb la dreta per anar en contra de mesures com la remunicipalització de l'aigua i la funerària pública. I també ho ha fet especialment contra ERC, a qui ha acusat d'haver-se "negat a governar amb la gent comuna". De fet, tant els republicans com els comuns no han negat mai la possibilitat de governar junts després de les municipals, una opció que no va fructificar quan Alfred Bosch estava al capdavant d'ERC.Amb l'actual alcaldable, Ernest Maragall, la situació s'ha refredat per l'entesa dels republicans amb dirigents com Joan Josep Nuet i les negociacions amb Elisenda Alamany. Els comuns els considera "trànsfugues"."ERC diu que és d'esquerres però acaba governant sempre amb la dreta catalana", ha lamentat Colau, que ha tornat a assenyalar el "bloqueig" dels republicans a la connexió del tramvia com una de les accions per "desgastar" el seu govern. A més del desacord per governar, ha quedat clar que aquest és un dels capítols que té clavat l'alcaldessa. Tant a ERC com al PDECat els ha retret, a més, la "doble vergonya" que suposa haver "col·lapsat" la Generalitat i haver impedit que prosperessin els pressupsotos de Pedro Sánchez, els "més socials de la història".L'acte a Cotxeres ha comptat amb la intervenció del trident de candidats que encapçalaran les llistes dels tres episodis electorals d'abril i maig. El cap de llista per als comicis del 28-A, Jaume Asens, ha volgut reivindicar que el seu projecte, a diferència d'altres candidatures, no serà el d'anar a "bloquejar" la governabilitat sinó "el tripartit de l'Íbex 35, el tripartit de Colón".Ernest Urtasun, que repeteix com a cara visible a les europees, ha reivindicat la necessitat de promoure un "autèntic green new deal". "No tolerarem que el medi ambient sigui una moda", ha sentenciat.

