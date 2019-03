Rivera fitxa l'advocat de l'Estat que defensava la rebel·lió al judici de l'1-O

🍊 @BalEdmundo "Me cesaron como abogado del Estado porque querían que mintiera, y me negué. Por eso estoy muy cómodo en Cs, un partido que lleva a ciudadanos con valores al gobierno" #RiveraUne pic.twitter.com/BlQIK0GvHo — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 17 de març de 2019

Edmundo Bal, l'advocat de l'Estat que defensava acusar també de rebel·lió -i no només de sedició, malversació i desobediència- els presos independentistes, i que va ser destituït pel govern espanyol al novembre , serà el número 4 de la llista de Ciutadans per Madrid el 28-A. Així ho ha fet públic aquest diumenge el líder de Cs, Albert Rivera, en un acte a Majadahonda en el qual ha assegurat que Bal és un "heroi" i ha acusat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de fer-lo fora per després pactar amb el president de la Generalitat, Quim Torra.En el mateix acte, el flamant fitxatge de Ciutadans, ha acusat el govern de Sánchez de "mentir als espanyols". "Em van demanar que mentís i m'hi vaig negar, no sóc un heroi, només complia amb les meves obligacions treballant pel país", ha reblat.

