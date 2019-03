Agressió feixista contra membres de l'Assemblea de Joves de Sant Celoni

Porta de Ferro de Can Ramis pel carrer Sant Josep que les membres de l'Assemblea de Joves han hagut de fer resistència per l'atac feixista Foto: Assemblea Joves Sant Celoni

Avui, les joves de Sant Celoni mentre celebràvem 3 anys en lluita hem patit una agressió feixista per part d'un grup de 20 encaputxats. Aquest fet només fa que refermar-nos en la nostra lluita. Les joves som i serem sempre antifeixistes!!! — AssJovesSantCeloni (@JovesSantCeloni) 17 de març de 2019

Una vintena de feixistes encaputxats han agredit aquesta matinada membres de l'Assemblea de Joves de Sant Celoni mentre estaven celebrant l'aniversari de l'entitat independentista a la sala Bernat Martorell de la ciutat. Una portaveu de l'entitat ha explicat aque tot va anar bé fins cap a tres quarts de quatre de la matinada, moment que els feixistes han començat a arrencar cartells de "llibertat preses polítiques" i altres elements de solidaritat amb la repressió de l'Estat.L'agressió ha passat quan els feixistes han marxat de la plaça de la Vila -lloc on està ubicat l'edifici de Can Ramis que acull la sala Bernat Martorell- i s'han creuat amb persones que marxaven de la festa. Explica la portaveu que en aquest moment han començat els insults, empentes i acorralaments per part dels feixistes a companyes de l'Assemblea de Joves de Sant Celoni. També diu textualment que diverses persones han avisat la Policia Local "però no han arribat fins a dos quarts de cinc de la matinada i no ens han pogut -o volgut- ajudar.Veient l'agressivitat i l'augment de violència per part dels feixistes membres de l'entitat independentista han fet entrar a totes les companyes dins el pati de Can Ramis. Un cop al pati els feixistes han començat a apretar la porta del carrer Sant Josep per entrar, "mentre nosaltres feiem força per l'altra banda per evitar que entressin. Finalment, han trencat la porta d'entrada al pati, però la resistència per part nostra ha continuat fins que els feixistes han marxat".Remarcar que la porta del pati és de barrots de ferro i mentre les membres de l'Assemblea de Joves es resistia a la porta "els feixistes han continuat agredint-nos tant verbalment com física". Algunes joves han patit esgarrapades i estirades amb el resultat de dues persones ferides que han anat a fer un informe a l'Hospital de Sant Celoni amb la intenció de presentar més endavant una denúncia.L'Assemblea de Joves de Sant Celoni ha tingut moltes mostres de suport i solidaritat i també de condemna per aquest atac feixista.

