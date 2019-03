Iceta defensa la manifestació de Madrid

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat la manifestació independentista d'aquest dissabte a Madrid, que va aplegar 120.000 persones. Davant de les crítiques a la manifestació contra el judici de l'1-O, Iceta ha afirmat que la constitució consagra la llibertat de reunió, d'expressió i de manifestació. "Alguns dirigents de dretes sembla que no ho recordin", ha dit aquest diumenge abans de participar en el comitè federal del PSOE. El dirigent socialista ha remarcat que la marxa es va produir "sense incidents" i ha alertat que si governa "la dreta" a l'Estat "només" es podran manifestar aquells que pensin com ells i ha ironitzat: "Hi ha gent que no s'ha llegit la constitució, curiosament en parlen molt però obliden que consagra aquests drets". Iceta ha reiterat que "tothom té dret a manifestar-se des del respecte a la llei" i ha emmarcat en aquest dret la protesta d'aquest dissabte a la capital de l'Estat. Amb tot, el primer secretari del PSC ha recordat que el sentiment que va expressar part dels mobilitzats, l'independentisme, no és majoritari a Catalunya.Sobre les demandes del president Quim Torra a l'Estat perquè "escolti" el clam en favor del dret a l'autodeterminació, el líder socialista ha afirmat que ell és "més partidari de parlar dels catalans i dels espanyols" i de buscar un acord en termes d'autogovern i finançament perquè Catalunya se senti còmode a Espanya.Preguntat pel procés d'elecció de candidats a les llistes de les eleccions generals i municipals, ha dit que ha sigut "molt pacífic" i que la formació disposa de "candidatures magnífiques" que permetran al PSOE "ser el primer partit a Espanya" i al PSC, a guanyar a Catalunya.

