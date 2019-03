Campanya per derogar la norma que fiscalitza el vot de les persones amb discapacitat intel·lectual

Les prop de 100.000 persones incapacitades judicialment a l'Estat pel fet de tenir algun tipus de discapacitat intel·lectual, malaltia mental o deteriorament cognitiu podran votar per primer cop en les eleccions del 28-A, després que al desembre es modifiqués la Llei de règim electoral general (Loreg) per permetre-ho. Però la Junta Electoral Central (JEC) ha matisat aquesta reforma, i ha dictat una instrucció en què insta les meses electorals a fiscalitzar aquest vot. Una decisió contra la qual s'ha llançat una campanya de recollida de signatures.La campanya, divulgada a change.org , demana que la JEC "derogui" la normativa publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat dia 11 que "intenta fiscalitzar el vot de les persones amb discapacitat intel·lectual en el moment d'anar a votar".La polèmica norma resa que "en el cas que algun membre d'una mesa electoral, o algun dels interventors o apoderats adscrits a aquesta mesa consideri que el vot d'una persona amb discapacitat no és exercit de manera conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar a l'acta de la sessió", amb nom i DNI del votant. Afegeix, no obstant, que no es podrà "impedir que aquest vot sigui introduït a l'urna".Els promotors de la campanya raonen que la instrucció de la JEC "és estèril", des del moment que "no servirà per impedir el vot", i que representa una avaluació "sense sentit" i "discriminatòria" del vot de les persones amb discapacitat, que "soscava el seu dret i la seva autoestima". A més, assenyalen que la JEC "envia el missatge" que "qualsevol" pot "dubtar" del vot de les persones amb discapacitat.La campanya llançada aquest dissabte, s'ha marcat com a primer objectiu recollir 1.000 signatures, i a les 12 de migdia d'aquest dissabte ja comptava amb 579.

